L’iPhone 17 standard dépasse les attentes alors qu’Apple accélère la production

Apple augmente la production de l’iPhone 17 standard face à une demande plus forte que prévu, rapporte The Information. Après un week-end de précommandes réussi, la firme a demandé à deux fournisseurs d’accroître la production quotidienne d’au moins 30 %.

Un modèle plus abordable avec des fonctions “Pro”

Aux Etats-Unis, l’iPhone 17 est proposé à partir de 799 $, soit 200 $ de moins que l’iPhone Air et 300 $ de moins que l’iPhone 17 Pro (dès 1 099 $).

Cette année, le modèle standard bénéficie de plusieurs nouveautés jusqu’ici réservées aux modèles Pro :

un taux de rafraîchissement de 120 Hz ,

, la technologie Always-On ,

, et un écran 6,3 pouces, identique à celui de l’iPhone 17 Pro.

Un impact sur les ventes des modèles Pro ?

Selon The Information, cette décision laisse penser que les iPhone 17 Pro se vendent moins bien que d’habitude. Si cela se confirme, cela pourrait peser sur la marge brute d’Apple et sur son chiffre d’affaires du trimestre de septembre.

Avant le lancement, Apple avait réparti la production de la manière suivante :

25 % pour l’iPhone 17 standard ,

, 10 % pour l’iPhone Air ,

, 65 % pour les modèles Pro et Pro Max, traditionnellement les plus populaires.

La recherche du “quatrième modèle”

Depuis plusieurs générations, Apple cherche à imposer un quatrième modèle d’iPhone. Les versions mini avaient séduit par leur format compact, mais sans réel succès commercial. L’option Plus, avec un écran plus grand mais des caractéristiques standards, n’a pas non plus trouvé son public.

Désormais, Apple mise sur l’iPhone Air ultra-fin pour attirer de nouveaux acheteurs grâce à un design inédit.

Le cas particulier de la Chine

L’iPhone Air n’est pas encore disponible en Chine en raison de contraintes réglementaires liées au format eSIM uniquement. Cette situation pourrait inciter une partie des clients chinois à se tourner vers l’iPhone 17 standard.

Une production ajustée en continu

Apple met à jour ses prévisions de production chaque semaine. La répartition des modèles à prioriser pourrait donc encore évoluer en fonction des ventes réelles.