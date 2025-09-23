L’Europe veut mettre fin aux bannières de cookies sur les sites

La Commission européenne souhaite simplifier sa législation sur les cookies, souvent critiquée pour la prolifération de bannières intrusives, en misant sur un consentement centralisé et des exceptions mieux définies. L’idée est de permettre à l’internaute de choisir une seule fois s’il accepte ou refuse les cookies, directement depuis son navigateur ou via un service agréé. Par la suite, le navigateur appliquerait automatiquement cette décision lors des visites sur différents sites.

Réglage unique

Ce modèle prévoit des préférences enregistrées, des outils standardisés validés par les autorités, ainsi que des exceptions ciblées, sans affaiblir le cadre du RGPD. L’objectif est de réduire les pop-ups tout en garantissant un consentement actif et éclairé.

Actuellement, le cadre issu du RGPD et de la directive ePrivacy a conduit à une multiplication de bannières jugées irritantes, et les régulateurs ont intensifié la lutte contre les « dark patterns » et les consentements biaisés, comme en France via la CNIL. Des divergences d’interprétation entre pays ont aussi contribué à l’hétérogénéité des interfaces.

Pour les utilisateurs, un réglage unique simplifierait l’expérience de navigation tout en maintenant un haut niveau de protection des données. Pour les éditeurs et annonceurs, des outils standardisés et interopérables réduiraient les coûts de conformité et stabiliseraient la collecte de données. La Commission insiste sur le fait que cette simplification vise à rendre le consentement plus clair et lisible, sans diminuer son importance, dans la continuité de ses engagements pour la transparence et le respect des préférences des internautes.