iPhone 17 Pro & iPhone Air : deux coloris semblent se rayer plus facilement

Selon Bloomberg, certains modèles d’iPhone 17 Pro et d’iPhone Air exposés dans les Apple Store présentent déjà des traces de rayures et d’usure. Le blog français Consomac a également relayé cette information.

Les coloris foncés plus sensibles

Les rayures semblent particulièrement visibles sur les finitions les plus sombres, notamment :

l’ iPhone 17 Pro et Pro Max en Bleu profond ,

, l’iPhone Air en Noir sidéral.

On ignore encore la fréquence de ce phénomène ni les conditions exactes dans lesquelles ces appareils ont été manipulés.

Un châssis en aluminium plus vulnérable

Les iPhone 17 Pro adoptent un châssis monocoque en aluminium avec une zone arrière en Ceramic Shield à l’aspect vitreux. À titre de comparaison, les iPhone 16 Pro avaient un cadre en titane et un dos en verre. Le titane et le verre étant plus résistants que l’aluminium, il est logique que les iPhone 17 Pro soient plus sensibles aux rayures.

L’iPhone Air aussi concerné

L’iPhone Air, malgré son cadre en titane et son dos en Ceramic Shield, semble également présenter des micro-rayures, en particulier sur la finition Noir sidéral.

Un rappel à la prudence

Il faut aussi garder à l’esprit que les modèles exposés en boutique ne sont pas toujours manipulés avec soin par les visiteurs. Ce constat n’en demeure pas moins un rappel utile : les finitions sombres nécessitent une attention particulière pour préserver l’esthétique de l’appareil.