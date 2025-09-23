iFixit révèle comment Apple a rendu l’iPhone Air si fin

Le site de réparation iFixit a publié son traditionnel démontage de l’iPhone Air, l’iPhone le plus fin jamais conçu et le premier grand redesign de la gamme depuis plusieurs années.

Un design optimisé pour un châssis de 5,6 mm

Pour intégrer tous les composants dans un cadre de seulement 5,6 mm, Apple a conçu un « plateau » pour la caméra. La carte logique est en partie logée dans ce renflement, ce qui libère de l’espace pour une batterie volumineuse protégée par une coque métallique. Cette position permet aussi de protéger la carte des contraintes de flexion, même si les tests ont déjà montré que le cadre en titane rend l’iPhone Air presque insensible aux pliures.

iFixit a tenté de plier le châssis nu (sans composants) : il s’est tordu facilement, à cause de zones affaiblies par des interstices en plastique destinés à limiter les interférences cellulaires. L’impact de ces points faibles sur la durabilité réelle reste incertain : « le temps le dira », conclut iFixit.

Une batterie partagée avec l’accessoire MagSafe

Plus tôt dans le mois, iFixit a démonté la batterie MagSafe conçue pour l’iPhone Air, suspectant qu’elle intégrait la même batterie que le téléphone. Cela a été confirmé : la batterie de l’iPhone Air (12,26 Wh) est bien utilisée dans le pack MagSafe. Elle peut même être retirée de l’accessoire et replacée dans un iPhone Air sans problème.

Une conception pensée pour la réparabilité

Malgré son design ultra-fin, l’iPhone Air est plus réparable qu’on pourrait l’imaginer. Le manque de place empêche l’empilement des composants, ce qui simplifie l’accès aux pièces internes.

L’écran et la vitre arrière sont clipsés et plus faciles à retirer.

et plus faciles à retirer. La batterie est fixée avec un adhésif qui se dissout grâce à un courant électrique basse tension, une technique introduite avec l’iPhone 16.

Apple a également imprimé en 3D le port USB-C en alliage de titane pour l’adapter au châssis. Ce composant est moins résistant aux rayures que le cadre, mais reste structurellement robuste. Collé mais modulaire, il peut être remplacé si nécessaire.

Un concentré de puces Apple

La carte logique de l’iPhone Air regroupe :

le modem 5G C1X ,

, la puce réseau N1 ,

, et le processeur A19 Pro.

C’est le premier iPhone à intégrer autant de puces conçues par Apple. Les iPhone 17 utilisent également l’A19 et la N1, mais s’appuient encore sur un modem Qualcomm, contrairement à l’iPhone Air.

Une réparabilité notée 7/10

Au final, iFixit attribue un score provisoire de 7/10 à l’iPhone Air, grâce à un accès plus facile à la batterie et au remplacement relativement simple de l’écran.

Apple a en parallèle multiplié les efforts en faveur de la réparabilité : publication de pièces détachées officielles et de manuels, réduction des verrous logiciels et assouplissement des restrictions de jumelage des pièces. Des améliorations notables pour les utilisateurs comme pour les réparateurs indépendants.