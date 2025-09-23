Google Chrome ajoute plusieurs fonctions d’IA avec Gemini

Google renforce sa stratégie autour de l’intelligence artificielle en intégrant Gemini directement dans Chrome, sans nécessiter d’abonnement payant.

Le déploiement débute dès aujourd’hui pour les utilisateurs de Mac et de Windows aux États-Unis, marquant une nouvelle étape dans la compétition acharnée entre OpenAI, Anthropic, Perplexity et Google pour dominer le marché des navigateurs augmentés par l’IA.

À l’image du futur ChatGPT Agent, Google prévoit que Gemini puisse exécuter des tâches complexes à la place de l’utilisateur : faire les courses à partir d’un e-mail, reprogrammer une livraison ou encore réserver un rendez-vous. Pour limiter les risques, des contrôles seront activés lors d’actions sensibles ou irréversibles. Aucune date n’a été annoncée pour cette fonctionnalité, qui reste en préparation.

Assistance plus contextuelle

Certaines intégrations arrivent plus vite. Gemini s’ouvre désormais à Google Workspace et interagira progressivement avec d’autres produits comme Agenda, YouTube et Maps. L’IA pourra exploiter les informations affichées à l’écran et les croiser avec ces services pour proposer une assistance plus contextuelle.

Sur ordinateur, Gemini peut gérer plusieurs onglets, comparer des produits, résumer des sources variées ou retrouver facilement des pages fermées, ce qui allège la navigation. Sur Android, l’assistant reçoit la capacité d’analyser le contexte complet d’une page, permettant des requêtes plus précises. Enfin, les utilisateurs d’iPhone auront bientôt accès à Gemini via Chrome, mais la date de lancement reste inconnue.