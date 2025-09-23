Google ajoute Gemini AI à Chrome

Google a annoncé l’intégration de Gemini AI dans le navigateur Chrome sur Mac et PC. Les utilisateurs américains seront les premiers à en profiter, avec la possibilité pour Gemini de clarifier des informations complexes sur n’importe quelle page web.

Une icône dédiée dans Chrome

Un petit symbole Gemini apparaîtra en haut à droite du navigateur. En cliquant dessus, les utilisateurs auront accès à des options comme « en savoir plus sur la page » ou « explorer un sujet ». Par défaut, l’interface Ask Gemini répondra aux questions liées à l’onglet ouvert.

Comparaison et intégration avec les apps Google

Gemini pourra fonctionner à travers plusieurs onglets, pratique pour comparer ou résumer des informations issues de différents sites. L’IA s’intègre aussi avec Google Calendar, YouTube et Maps, permettant par exemple de :

localiser un passage précis dans une vidéo YouTube,

ou programmer une réunion sans quitter la page web.

Recherche avancée et historique amélioré

Dès la fin du mois, il sera possible d’utiliser le mode de recherche IA directement depuis la barre d’adresse de Chrome, avec prise en charge de questions longues et complexes.

Gemini pourra aussi se souvenir des sites visités, facilitant leur redécouverte, et bénéficiera de protections de navigation renforcées grâce à une extension de Safe Browsing, pour bloquer les faux virus et les arnaques de phishing.

Vers un assistant encore plus autonome

Dans les prochains mois, Gemini gagnera des capacités agentiques pour gérer des « tâches fastidieuses » comme réserver un rendez-vous chez le coiffeur ou commander des courses. L’utilisateur pourra simplement indiquer la tâche à accomplir, et Gemini interagira avec les pages web pour l’exécuter.

Arrivée prochaine sur iOS

Google prévoit également de déployer Gemini sur l’application Chrome pour iOS, avec une disponibilité annoncée dans un avenir proche.