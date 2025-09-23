eBay rachète Tise, une plateforme de marché prisée de la gen Z

eBay a annoncé l’acquisition de Tise, une marketplace sociale norvégienne spécialisée dans la mode de seconde main et la décoration intérieure. Basée à Oslo, la startup s’est rapidement imposée auprès d’un public jeune grâce à son approche communautaire et durable.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été communiqués, mais la finalisation de l’accord est prévue d’ici la fin du quatrième trimestre 2025.

Economie circulaire

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’eBay visant à renforcer son modèle consumer-to-consumer et à s’ancrer davantage dans l’économie circulaire.

Tise séduit particulièrement la génération Z et les millenials grâce à des fonctionnalités sociales proches des réseaux traditionnels : suivi des vendeurs, likes, commentaires et recommandations personnalisées. Ces outils favorisent les échanges et fidélisent une communauté engagée autour du réemploi.

Fondée en 2014, Tise a levé près de 45 millions de dollars et bénéficiait déjà du soutien d’eBay Ventures depuis 2022. Oliver Klinck, vice-président d’eBay, considère cette opération comme une « étape naturelle » dans le partenariat avec Tise. Pour Eirik Frøyland Rime, CEO de Tise, l’objectif est de rendre la revente simple, ludique et inspirante, afin d’encourager une consommation plus durable.