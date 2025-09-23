Apple perd des talents au profit d’OpenAI

Apple verrait partir plusieurs de ses employés vers OpenAI, alors que les travaux sur les premiers produits matériels de l’entreprise de Sam Altman s’accélèrent, rapporte The Information.

Les projets matériels d’OpenAI

OpenAI aurait déjà discuté avec des fournisseurs au sujet de produits en préparation, parmi lesquels :

une enceinte intelligente sans écran ,

, des lunettes connectées ,

, un enregistreur vocal numérique ,

, et un pin connecté.

La société viserait une sortie de son premier appareil entre fin 2026 et début 2027.

Des conditions plus attractives qu’Apple

OpenAI séduit des employés d’Apple avec des packages de rémunération très élevés et un environnement présenté comme moins bureaucratique et plus collaboratif. L’entreprise propose notamment des attributions d’actions pouvant dépasser 1 million de dollars.

En 2024 seulement, plus de deux douzaines d’employés d’Apple spécialisés dans le hardware ont rejoint OpenAI, contre une dizaine en 2023. Ces talents travaillaient sur les interfaces utilisateurs, les appareils portables, les caméras et les technologies audio d’Apple.

Des figures emblématiques parmi les recrues

Parmi les recrues notables :

Cyrus Daniel Irani , qui a travaillé 15 ans chez Apple et conçu l’onde multicolore de Siri introduite avec l’iPhone 6S.

Erik de Jong, ancien cadre supérieur responsable du hardware de l'Apple Watch.

Fait intéressant, OpenAI aurait même constaté un « afflux » d’employés Apple les contactant d’eux-mêmes pour explorer des opportunités. L’idée de travailler aux côtés d’anciens d’Apple comme Jony Ive et Tang Tan suscite un fort enthousiasme, avec la promesse de retrouver un esprit d’innovation plus audacieux.

Le malaise chez Apple

Certains employés d’Apple seraient frustrés de ne travailler que sur des « évolutions incrémentales », freinés par la bureaucratie. D’autres exprimeraient leur mécontentement face aux faibles performances boursières d’Apple sur l’année écoulée.

Le rapport affirme qu’Apple serait déconcertée par cette fuite de talents. Preuve de ses inquiétudes : le mois dernier, la firme a annulé en urgence une réunion prévue en Chine pour ses équipes américaines et chinoises de fabrication et de supply chain, craignant qu’un tel déplacement n’accentue encore les départs vers OpenAI.

Les fournisseurs d’Apple déjà impliqués

Enfin, le rapport précise que Luxshare, l’assembleur chinois des iPhone et des AirPods, aurait été chargé de fabriquer au moins l’un des futurs appareils d’OpenAI. L’entreprise aurait également approché Goertek, qui assemble les AirPods, les HomePods et les Apple Watch, afin de fournir des composants comme des haut-parleurs.