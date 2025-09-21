L’iPhone Air se plie-t-il facilement ? Ce test extrême y répond

Avec son design ultra-fin de seulement 5,6 mm d’épaisseur au point le plus mince, le nouvel iPhone Air devient l’iPhone le plus fin jamais conçu, dépassant ainsi l’iPhone 6.

Le souvenir de l’iPhone 6

Avec son châssis de 6,9 mm, l’iPhone 6 avait acquis une réputation de fragilité, certains exemplaires se pliant dans des conditions extrêmes, souvent mises en scène dans des vidéos YouTube. D’où la question : l’iPhone Air risque-t-il le même sort ?

Un test sous 130 livres de pression

Dans une vidéo transmise par Apple à Tom’s Guide, l’iPhone Air est soumis à une machine appliquant 130 livres de pression au centre de l’appareil. Selon la publication, « l’appareil reprend remarquablement bien sa forme et ne présente aucune courbure permanente ».

Ces résultats suggèrent que l’iPhone Air devrait être résistant aux pliures dans presque toutes les situations réelles, en attendant des tests indépendants.

Le rôle clé du titane

La différence majeure avec l’iPhone 6 réside dans les matériaux : l’iPhone Air est doté d’un châssis en titane, bien plus solide que l’aluminium utilisé à l’époque. Apple affirme que l’iPhone Air « dépasse ses exigences strictes en matière de résistance à la flexion » et le présente comme l’iPhone le plus durable jamais fabriqué.

D’autres tests de durabilité

Le rapport inclut aussi d’autres vidéos de tests réalisés par Apple :

un test du Ceramic Shield 2 de l’iPhone 17, annoncé comme 3× plus résistant aux rayures que la génération précédente ;

de l’iPhone 17, annoncé comme que la génération précédente ; des tests de chute simulés sur l’iPhone 17 Pro.

Sans surprise, les résultats sont favorables à Apple. Les prochains tests indépendants permettront de vérifier ces affirmations dans des conditions réelles.