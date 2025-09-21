Le MacBook Pro OLED équipé d’un écran tactile ?

Le premier MacBook Pro OLED d’Apple, dont la production de masse est prévue pour l’année prochaine, devrait intégrer un écran tactile, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Un écran tactile avec technologie on-cell

Dans son dernier post sur X, Kuo affirme que le MacBook Pro OLED tant attendu adoptera un panneau tactile utilisant la technologie on-cell.

Il explique que ce choix « reflète l’observation à long terme par Apple du comportement des utilisateurs d’iPad, indiquant que dans certains scénarios, les contrôles tactiles peuvent améliorer à la fois la productivité et l’expérience utilisateur globale ».

Pas d’écran tactile pour le MacBook abordable

Sans surprise, Kuo estime que le MacBook d’entrée de gamme, dont la production de masse doit débuter au quatrième trimestre 2025, ne sera pas équipé d’un écran tactile. En revanche, une deuxième génération, attendue en 2027, pourrait intégrer cette technologie.

Samsung en fournisseur d’écrans

D’après The Elec en Corée, Samsung devrait fournir les écrans OLED du MacBook Pro. L’incertitude demeure toutefois sur l’architecture de puce qu’Apple choisira pour ces modèles.

Le calendrier des puces M5 et M6 encore flou

Les MacBook Pro équipés de puces M5 étaient initialement attendus pour fin 2025. Mais en juillet, Mark Gurman de Bloomberg rapportait qu’Apple envisageait de repousser leur sortie à début 2026.

Selon Gurman, le MacBook Pro pourrait ensuite recevoir un écran OLED entre fin 2026 et début 2027. Cela signifierait une double mise à jour la même année, ce qui ne serait pas inédit : Apple avait déjà lancé les MacBook Pro avec puces M2 Pro et M2 Max en janvier 2023, puis les modèles avec M3, M3 Pro et M3 Max en octobre 2023.

On pourrait donc voir arriver les modèles M5 en janvier 2026, suivis des MacBook Pro OLED avec puces M6 en octobre 2026.

Vers un MacBook Pro profondément repensé

Au-delà de l’écran tactile, les MacBook Pro OLED devraient introduire d’autres changements majeurs, comme un design plus fin et une encoche plus discrète. L’écran tactile viendrait s’ajouter à cette liste d’évolutions attendues.