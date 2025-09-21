iPhone 18 Pro & Pro Max : zone MagSafe translucide, refroidissement repensé et plus

Alors que la série iPhone 17 et l’iPhone Air viennent de sortir, les premières rumeurs concernant le design de l’iPhone 18 Pro circulent déjà.

Un design proche de l’iPhone 17 Pro

Selon Digital Chat Station, un leaker réputé avec plus de trois millions d’abonnés sur Weibo, les iPhone 18 Pro conserveraient globalement le même design que les iPhone 17 Pro.

Les modèles devraient reprendre le système photo arrière en « plateau », avec trois objectifs disposés en triangle. Côté écran, pas de changement non plus : 6,3 pouces pour l’iPhone 18 Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max, comme depuis l’iPhone 16 Pro.

Une zone MagSafe translucide

Le leaker affirme que la partie Ceramic Shield au dos des iPhone 18 Pro présentera un design « légèrement transparent », sans plus de détails. Une évolution esthétique qui pourrait différencier cette génération des précédentes.

Un système de refroidissement repensé

Les iPhone 18 Pro seraient équipés d’un système de refroidissement par chambre à vapeur en acier inoxydable. Sur les iPhone 17 Pro, Apple précise que la chambre à vapeur est soudée au laser dans le châssis monocoque en aluminium, mais il n’est pas clair si d’autres métaux sont utilisés. Les démontages à venir devraient lever le doute.

Des puces nouvelle génération

Selon le Commercial Times de Taïwan, les iPhone 18 Pro devraient embarquer la puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, ainsi que le modem C2 conçu par Apple, en remplacement de Qualcomm. Ces deux évolutions étaient déjà largement pressenties.

Des rumeurs encore susceptibles d’évoluer

Comme toutes les sources, Digital Chat Station a ses réussites et ses erreurs. À un an de la sortie de l’iPhone 18 Pro, les fuites peuvent encore évoluer. Même si certaines informations se confirment, le design et les spécifications finales pourraient être ajustés avant le lancement.

Un autre leaker a également affirmé cette semaine que les iPhone 18 Pro pourraient intégrer une Dynamic Island plus petite, mais sans Face ID sous l’écran.