Apple Vision Pro pourrait recevoir la puce R2 l’an prochain

Selon le Commercial Times de Taïwan, le casque Apple Vision Pro serait mis à jour l’année prochaine avec la nouvelle puce R2. Le rapport indique que cette puce, tout comme les A20 des iPhone et les M6 des Mac, sera fabriquée avec le processus 2 nm de TSMC.

L’architecture actuelle du Vision Pro

Le Vision Pro actuel est équipé de la puce M2, qui joue le rôle de processeur principal, ainsi que de la puce R1 dédiée au traitement des entrées.

Apple décrit la puce R1 ainsi :

M2 offre des performances autonomes inégalées, tandis que la toute nouvelle puce R1 traite les données issues de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones afin que le contenu apparaisse comme projeté en temps réel juste devant les yeux de l’utilisateur. La R1 envoie de nouvelles images aux écrans en 12 millisecondes, soit 8 fois plus vite qu’un clignement d’œil.

En passant à une gravure en 2 nm — contre probablement 3 nm pour la R1 — la puce R2 devrait offrir des performances encore meilleures dans le traitement des entrées.

Les autres évolutions attendues

D’après de précédentes rumeurs, le Vision Pro pourrait être actualisé dès cette année avec une puce M4 ou M5, un nouveau bandeau plus confortable, et peut-être une finition Space Black.

C’est toutefois la première fois qu’une mise à jour avec une puce R2 est évoquée pour un futur modèle, même si le calendrier de 2026 avancé par ce rapport reste incertain.