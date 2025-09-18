iPhone 17 : une forte demande, mais des incertitudes autour de l’iPhone Air

Les nouveaux iPhone 17 rencontrent un succès supérieur à celui de leurs prédécesseurs dès le premier week-end de précommandes, aussi bien en termes de production que de délais de livraison. En revanche, des doutes persistent sur l’avenir de l’iPhone Air, selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Une demande supérieure à celle des iPhone 16

Dans un nouveau post sur X, Kuo indique que les précommandes pour la gamme iPhone 17 dépassent celles des iPhone 16. La production des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max au troisième trimestre 2025 est environ 25 % plus élevée que celle des modèles équivalents l’an dernier, reflétant une demande plus soutenue.

L’iPhone 17 Pro Max reste le plus demandé, avec une production en hausse de 60 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max.

L’iPhone Air, un cas particulier

Parmi les quatre nouveaux modèles, l’iPhone Air est le seul encore largement disponible au lancement. À première vue, cela pourrait indiquer une demande encore plus faible que celle de l’iPhone 16 Plus l’an dernier.

Cependant, Kuo précise que la production de l’iPhone Air est environ trois fois plus élevée que celle du 16 Plus, ce qui change la lecture des stocks disponibles.

Un potentiel à confirmer

Kuo souligne qu’il n’existe aucun point de comparaison historique pour situer l’iPhone Air dans la gamme actuelle. Sur le papier, « il ne semble pas très attractif », mais l’expérience en magasin pourrait convaincre davantage de clients d’opter pour ce modèle.