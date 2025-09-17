Spotify : les utilisateurs gratuits peuvent désormais choisir leur musique

Spotify assouplit les règles pour ses utilisateurs gratuits en leur permettant désormais de choisir une chanson précise au lieu d’être limités à la lecture aléatoire.

Cette évolution rapproche l’expérience gratuite de celle des abonnés Premium, qui bénéficiaient jusque-là d’une liberté totale dans la sélection musicale. Les utilisateurs peuvent ainsi lancer directement un titre depuis l’application ou via une recherche, offrant une écoute plus personnalisée.

Des restrictions demeurent

Certaines restrictions demeurent néanmoins. La publicité reste présente, la qualité sonore est inférieure et les sauts de morceaux restent limités.

L’audio sans perte, par exemple, reste réservé aux abonnés payants. En parallèle, Spotify introduit une nouveauté sociale : écouter une chanson partagée par un ami ou un artiste suivi sur Instagram. L’idée est de fluidifier l’accès à la musique recommandée et d’encourager l’interaction via les réseaux.

Cette stratégie vise à renforcer l’engagement des utilisateurs gratuits, qui représentent 433 millions de personnes sur 696 millions d’actifs mensuels. Pourtant, la publicité ne génère encore que 11 % du chiffre d’affaires, loin de l’objectif de 20 %. En enrichissant son offre gratuite, Spotify espère accroître l’écoute et donc les revenus publicitaires, tout en maintenant un avantage attractif pour son abonnement Premium.