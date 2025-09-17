L’iPhone 17 standard s’avère populaire : voilà pourquoi

Le modèle d’entrée de gamme de l’iPhone 17 ressemble beaucoup à l’iPhone 16 équivalent, mais il rencontre déjà un succès notable dans au moins un pays.

Un succès en Chine dès les précommandes

Sur le site d’e-commerce chinois JD.com, l’iPhone 17 standard avec 256 Go de stockage a enregistré le plus grand nombre de précommandes parmi tous les nouveaux modèles, selon le South China Morning Post.

Un détail à noter : Apple a retardé les précommandes de l’iPhone Air ultra-fin en Chine, en raison de problèmes liés à l’approbation réglementaire de l’eSIM dans le pays. Cependant, sur l’Apple Store en ligne aux États-Unis, la plupart des configurations de l’iPhone Air restent disponibles pour une livraison le 19 septembre. Il est donc probable que l’iPhone 17 standard aurait rencontré le même engouement en Chine même si l’iPhone Air avait été disponible en précommande.

Pourquoi l’iPhone 17 séduit-il autant ?

Bien qu’il soit parfois perçu comme le modèle « ennuyeux », le succès de l’iPhone 17 semble lié à son excellent rapport qualité-prix. Le prix de départ reste fixé à 799 $ / 5 999 yuans, identique à celui de l’iPhone 16 lors de son lancement.

Pourtant, il apporte de nombreuses améliorations :

un écran plus grand de 6,3 pouces avec bordures affinées,

avec bordures affinées, le ProMotion avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz,

avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, un stockage de base doublé à 256 Go ,

, ainsi que d’autres évolutions techniques.

Ces améliorations d’écran rapprochent enfin le modèle standard des versions Pro.

Un succès discret mais solide

L’iPhone 17 n’affiche pas de design révolutionnaire, et il n’est pas le plus fin jamais conçu. Mais malgré son apparence modeste, il s’impose déjà comme un succès auprès des consommateurs.