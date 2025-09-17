iPhone Air : 5 détails sur que vous avez peut-être manqués

L’iPhone Air, le tout nouvel iPhone ultra-fin d’Apple, sort ce vendredi. Mais au-delà de ses grandes nouveautés, il existe quelques détails plus subtils qui méritent d’être notés.

Un seul haut-parleur

Comme annoncé par les rumeurs, l’iPhone Air n’intègre qu’un seul haut-parleur. L’écouteur situé en haut de l’écran fait office de haut-parleur secondaire, mais il n’y en a pas au bas de l’appareil. Les ouvertures de part et d’autre du port USB-C servent uniquement aux microphones. Pour un son stéréo, il faudra donc utiliser des AirPods ou une enceinte externe compatible.

Une Dynamic Island plus basse

Sur l’iPhone Air, la Dynamic Island est placée légèrement plus bas sur l’écran que sur les iPhone 17 et iPhone 17 Pro. Ce repositionnement est sans doute lié aux ajustements internes nécessaires à son châssis ultra-fin.

Un USB plus lent

Alors que les iPhone 17 Pro prennent en charge l’USB 3.2 Gen 2 avec des débits jusqu’à 10 Gbit/s, l’iPhone Air est limité à l’USB 2, plafonné à 480 Mbit/s.

Une recharge légèrement moins rapide

Apple annonce que l’iPhone Air peut atteindre 50 % de charge en environ 30 minutes, contre 20 minutes pour les modèles Pro. Pour obtenir ces performances, un chargeur et un câble adaptés sont nécessaires. Par ailleurs, la recharge sans fil MagSafe de l’iPhone Air est limitée à 20 W, contre 25 W pour l’iPhone 17 Pro.

Une puce graphique allégée

La puce A19 Pro équipe à la fois les modèles Pro et l’iPhone Air, mais avec une différence : elle dispose d’un GPU 6 cœurs sur les iPhone 17 Pro contre 5 cœurs seulement sur l’iPhone Air. Résultat, les performances graphiques sont légèrement réduites sur ce dernier.