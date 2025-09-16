iPhone 17 : sortie le 19 septembre avec toutes ces nouveautés

Apple lancera sa nouvelle gamme d’iPhone 17 ainsi que l’ultra-fin iPhone Air en magasin le vendredi 19 septembre. La marque a déjà présenté ces nouveaux appareils lors de son événement d’automne, accompagné du slogan Awe dropping.

La série iPhone 17 apporte de nombreuses nouveautés et améliorations. Voici un aperçu des évolutions les plus marquantes.

iPhone 17

Écran repensé

L’iPhone 17 passe à un écran de 6,3 pouces (contre 6,1 auparavant), équivalent désormais à celui de l’iPhone 17 Pro. Cela le rend un peu plus grand, épais et lourd que l’iPhone 16, mais les bordures affinées compensent en partie.

Il adopte un écran Super Retina XDR OLED protégé par le Ceramic Shield 2, annoncé comme offrant une résistance aux rayures trois fois supérieure.

La dalle bénéficie aussi du ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, apportant plus de fluidité et activant la fonction Always-On.

La luminosité maximale atteint 3000 nits en extérieur (contre 2000 auparavant), 1000 nits en usage classique et 1600 nits pour le contenu HDR.

Nouveaux appareils photo

La caméra frontale passe à 18 mégapixels, avec un capteur carré permettant de capturer des photos en portrait ou paysage sans tourner l’iPhone. Elle supporte aussi la fonction Center Stage pour les appels vidéo et propose une stabilisation avancée en 4K HDR.

Un mode Dual Capture permet d’enregistrer simultanément avec la caméra avant et arrière.

À l’arrière, une nouvelle caméra 48 MP Fusion Ultra Wide quadruple la résolution par rapport à la génération précédente. Pour la première fois, l’iPhone 17 intègre uniquement des capteurs arrière de 48 MP.

Puissance et performances

L’iPhone 17 intègre la puce A19, gravée en 3 nm de troisième génération, avec un CPU 6 cœurs et un GPU 5 cœurs doté de Neural Accelerators pour accélérer l’IA générative et les tâches complexes.

On retrouve aussi un Neural Engine 16 cœurs amélioré, un moteur d’affichage optimisé et un nouveau processeur de signal d’image.

Autonomie et recharge

Grâce à l’efficacité de la puce A19 et d’une nouvelle puce réseau N1, l’autonomie progresse nettement : jusqu’à 30 heures de lecture vidéo et 27 heures de streaming, soit plus de 6 heures de mieux que l’iPhone 16.

La recharge est plus rapide :

50 % en 20 minutes avec un adaptateur de 40 W ou plus.

avec un adaptateur de 40 W ou plus. 50 % en 30 minutes avec un chargeur MagSafe.

L’iPhone 17 prend en charge MagSafe et Qi2 jusqu’à 25 W.

iPhone Air

Design

Avec 5,6 mm d’épaisseur, c’est l’iPhone le plus fin jamais conçu, plus de 3 mm de moins que l’iPhone 17 Pro. Son châssis en titane poli assure légèreté et robustesse, conçu pour résister aux torsions.

Un plateau caméra regroupe à l’arrière la caméra avant de 18 MP, le système TrueDepth pour Face ID, un capteur unique de 48 MP, une puce Apple et un haut-parleur.

Il reprend les mêmes boutons et fonctionnalités que les iPhone 17, comme le bouton Action et le bouton Caméra.

Écran

La dalle de 6,5 pouces offre 3000 nits en extérieur, 1600 nits en HDR et 1000 nits en usage standard. Elle est compatible ProMotion (120 Hz), Always-On, et bénéficie d’un revêtement anti-reflet amélioré.

Puce et performances

Il embarque la puce A19 Pro, la même que l’iPhone 17 Pro mais avec un cœur GPU en moins. Elle intègre un CPU 6 cœurs, un GPU 5 cœurs et 12 Go de RAM.

Chaque cœur GPU dispose d’un Neural Accelerator, offrant jusqu’à 3x plus de puissance GPU pour l’IA et les tâches intensives.

Appareils photo

La caméra arrière unique de 48 MP prend en charge le zoom 1x et 2x ainsi que des focales 28 mm et 35 mm.

Le mode Dual Capture est aussi présent, et la caméra avant de 18 MP prend des selfies en portrait ou paysage, avec stabilisation améliorée et Center Stage pour les appels vidéo.

Autonomie

L’iPhone Air offre jusqu’à 27 heures de lecture vidéo et 22 heures de streaming. Avec le nouveau pack batterie MagSafe à 99 $, l’autonomie peut grimper à 40 heures.

La recharge rapide permet d’atteindre 50 % en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus. La recharge sans fil monte jusqu’à 20 W.

iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max

Nouveau design

La bosse photo devient un plateau caméra horizontal en forme de pilule, occupant presque toute la largeur du dos. Il abrite le triple module photo à gauche et le scanner LiDAR avec le flash à droite.

Pour la première fois, les modèles Pro adoptent un châssis monocoque en aluminium, plus léger et meilleur dissipateur thermique que le titane. Ce cadre englobe les côtés, le dos et la zone caméra, à l’exception d’un découpage MagSafe renforcé en Ceramic Shield 2, annoncé 4x plus résistant aux fissures.

Un système de refroidissement par chambre à vapeur complète la gestion thermique.

Écran

La luminosité atteint désormais 3000 nits en extérieur, avec un nouveau revêtement anti-reflet qui double le contraste en plein soleil. La protection Ceramic Shield 2 améliore de 3x la résistance aux rayures.

Caméras

Tous les capteurs passent à 48 MP : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. Ce dernier propose un zoom optique 4x et 8x, avec un zoom numérique jusqu’à 40x.

Les trois caméras supportent la vidéo 4K, avec des fonctions avancées : ProRes RAW, Log 2 et Genlock pour un usage professionnel.

La caméra avant de 18 MP supporte Center Stage, les selfies en portrait ou paysage et un mode Dual Capture.

Puissance

Ces modèles intègrent la puce A19 Pro avec CPU 6 cœurs, GPU 6 cœurs et Neural Accelerators pour l’IA. On retrouve aussi un Neural Engine 16 cœurs amélioré, un cache plus large, et 12 Go de RAM.

Autonomie et recharge

L’iPhone 17 Pro tient jusqu’à 33 heures de lecture vidéo, et le Pro Max atteint 39 heures, un record pour un iPhone.

Ils atteignent 50 % en 20 minutes avec un chargeur adapté, et supportent MagSafe et Qi2.2 jusqu’à 25 W. Les versions eSIM embarquent une batterie plus grande.

Coloris et prix

iPhone 17 : Lavande, Brume, Sauge, Noir, Blanc.

: Lavande, Brume, Sauge, Noir, Blanc. iPhone Air : Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair, Bleu ciel.

: Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair, Bleu ciel. iPhone 17 Pro : Orange cosmique, Argent, Bleu intense.

Tarifs officiels

Modèle 128 Go 256 Go 512 Go 1 To 2 To iPhone 16e 719 € 849 € 1 099 € – – iPhone 16 869 € – – – – iPhone 16 Plus 969 € 1 099 € – – – iPhone 17 – 969 € 1 219 € – – iPhone Air – 1 229 € 1 479 € 1 729 € – iPhone 17 Pro – 1 329 € 1 579 € 1 829 € – iPhone 17 Pro Max – 1 479 € 1 729 € 1 979 € 2479 €

Apple arrête les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max pour se concentrer sur ses nouveaux modèles. L’iPhone 16 standard reste disponible uniquement en 128 Go, et le 16 Plus en 128 ou 256 Go.

Les précommandes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont ouvertes sur l’Apple Store en ligne et l’app Apple Store, avec un lancement mondial prévu ce vendredi 19 septembre.

Le même jour, Apple lancera aussi l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et les AirPods Pro 3.