Vimeo se fait racheter pour 1,38 milliard de dollars

Bending Spoons, entreprise européenne basée à Milan, a annoncé le rachat de la plateforme vidéo Vimeo pour 1,38 milliard de dollars, une transaction qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025. Avec cette opération, Vimeo sortira des marchés boursiers pour devenir une société privée, permettant potentiellement plus de flexibilité dans le développement de ses services sans la pression des résultats trimestriels.

Bending Spoons est déjà propriétaire de plusieurs entreprises technologiques, telles qu’Evernote, WeTransfer ou Meetup, et s’inscrit dans une stratégie d’acquisition et de gestion à long terme. Luca Ferrari, cofondateur et dirigeant, a déclaré vouloir exploiter pleinement le potentiel de Vimeo pour le faire évoluer et atteindre de nouveaux sommets.

Interrogations

Créée en 2004, Vimeo a longtemps peiné à rivaliser avec YouTube. Ces dernières années, la plateforme s’est recentrée sur les entreprises et les créateurs souhaitant monétiser leurs contenus, tout en intégrant des outils d’intelligence artificielle sous la direction de Philip Moyer, nommé l’an dernier. Cependant, la société a récemment réduit ses effectifs d’environ 10 %, soulignant un contexte difficile avant l’acquisition.

Le passé de Bending Spoons suscite des interrogations : après des acquisitions comme Evernote ou WeTransfer, l’entreprise a souvent procédé à des licenciements ou ajusté ses offres payantes, ce qui laisse planer des doutes sur l’avenir des employés et des services de Vimeo.

Malgré cela, la prise de contrôle par Bending Spoons pourrait offrir des perspectives intéressantes. L’entreprise prévoit d’investir pour améliorer les performances et la fiabilité de Vimeo, développer de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs et les entreprises, et exploiter les outils d’IA de manière responsable. L’objectif est de repositionner Vimeo face à la concurrence croissante des plateformes sociales et des solutions vidéo alimentées par intelligence artificielle.