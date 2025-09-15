Nintendo signe le retour du Virtual Boy pour les joueurs Switch

Trente ans après son lancement raté, Nintendo crée la surprise en annonçant le retour du Virtual Boy. La célèbre console rouge et noire de 1995, restée dans l’histoire comme l’un des rares échecs de la firme, revient sous forme d’accessoire pour les Nintendo Switch et Switch 2.

Cette réédition, dévoilée lors du dernier Nintendo Direct, sera disponible dès le 17 février 2026 et s’accompagnera d’une bibliothèque de 14 jeux classiques intégrés au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

L’accessoire est proposé en deux versions : une réplique fidèle de l’appareil d’origine vendue 79,99 €, et une déclinaison en carton à 19,99 €, plus accessible. Le principe est le même dans les deux cas : insérer sa Switch dans le support et placer son visage devant l’écran pour retrouver l’expérience stéréoscopique 3D qui avait fait la particularité du Virtual Boy. Ce fonctionnement évoque directement le concept du Nintendo Labo, transformant la console actuelle en machine rétro.

Beau catalogue

Parmi les jeux disponibles dès le lancement, on retrouve Mario’s Tennis, Galactic Pinball, Wario Land ou encore V Tetris. D’autres titres comme Teleroboxer viendront compléter le catalogue au fil du temps. Nintendo poursuit ainsi sa stratégie de transformer Switch Online en un véritable musée interactif du jeu vidéo, déjà riche en bibliothèques NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance et Sega Genesis.

Le Virtual Boy original avait souffert de limitations techniques, de graphismes monochromes rouges et noirs peu engageants et d’un confort d’utilisation jugé médiocre, ce qui avait entraîné son abandon rapide. En lui offrant une seconde vie, Nintendo s’adresse autant aux collectionneurs nostalgiques qu’aux curieux désireux de découvrir cette curiosité technologique.

Les précommandes ont été ouvertes immédiatement après l’annonce, avec des stocks limités par joueur. Si le Virtual Boy fut jadis un symbole d’échec, son retour en tant qu’accessoire rétro semble promis à séduire une communauté passionnée et à trouver enfin la place qu’il n’avait jamais eue.