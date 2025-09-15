Nintendo dévoile ses nouveaux jeux Mario à l’occasion des 40 ans de l’icône

Nintendo a profité du 40ᵉ anniversaire de Super Mario Bros, ce 13 septembre 2025, pour frapper fort avec une série d’annonces marquantes, aussi bien côté jeux que cinéma, lors de son Nintendo Direct spécial anniversaire.

Super Mario Galaxy – le film

La suite de Super Mario Bros. le film est officielle ! Ce nouvel opus d’animation sortira en salles en avril 2026. Un premier teaser a même été diffusé, confirmant que Nintendo veut continuer à développer l’univers Mario sur grand écran.

Super Mario Galaxy 1 + 2

Les deux classiques de la Wii débarquent sur Switch dans un pack disponible le 2 octobre 2025, en version physique et sur l’eShop. Compatible Switch 2 : 4K via le dock et 1080p en mode portable. Les jeux seront aussi vendus séparément pour ceux qui ne souhaitent pas prendre le pack complet.

Mario Tennis Fever

Un nouvel épisode de la saga Mario Tennis, avec retour des mécaniques emblématiques et ajout d’un mode aventure. Sortie prévue le 12 février 2026.

Super Mario Bros Wonder – Switch 2 Edition

Une version enrichie du dernier grand succès Mario, attendue pour le printemps 2026, avec un nouveau monde inédit : le parc Bellabel.

Yoshi and the Mysterious Book

Une nouvelle aventure centrée sur Yoshi, elle aussi attendue pour le printemps 2026 sur Switch 2.