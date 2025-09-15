L’IA Claude peut maintenant créer et éditer des fichiers PDF

Anthropic a annoncé une mise à jour majeure de Claude, son chatbot IA, qui peut désormais créer et modifier directement des fichiers Excel, PowerPoint, Word et PDF depuis l’interface. Jusqu’à présent, le support de fichiers était limité, mais cette version offre désormais des fonctionnalités beaucoup plus complètes.

Pour le moment, la nouveauté est en version test et accessible uniquement aux abonnés Max, Team et Enterprise. Les abonnés Pro y auront accès dans les semaines à venir, tandis que les utilisateurs de la formule gratuite devront patienter sans calendrier précis.

Fichiers complexes

Pour activer la fonction, il suffit de se rendre dans Paramètres > Fonctionnalités > Expérimental et d’activer l’option de création et analyse de fichiers. Une fois activée, Claude peut générer ou modifier des fichiers selon les besoins des utilisateurs, en utilisant un environnement informatique privé pour exécuter du code et produire des fichiers complexes. Les documents peuvent ensuite être téléchargés ou enregistrés directement sur Google Drive.

Cette mise à jour ouvre de nombreux cas d’usage : transformer des données brutes en analyses structurées avec graphiques et commentaires, créer des feuilles de calcul complexes comme des modèles financiers ou des tableaux de suivi de projet avec plusieurs onglets et formules fonctionnelles, et travailler sur différents formats, par exemple convertir un PDF en présentation PowerPoint ou transformer des notes de réunion en documents organisés.