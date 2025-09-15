iPhone 17 Pro : qu’est-ce qui change avec le plateau photo ?

Avec les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, Apple a introduit un tout nouveau design au dos de l’appareil. Fini le bloc photo, place à un plateau photo qui s’étend presque sur toute la largeur. Celui-ci accueille un système photo repensé, notamment avec un téléobjectif amélioré.

Trois capteurs de 48 Mpx et cinq options de zoom

Les iPhone 17 Pro et Pro Max intègrent trois caméras de 48 mégapixels, offrant cinq options de zoom différentes.

Le téléobjectif

Le nouveau téléobjectif Fusion de 48 Mpx marque une avancée majeure par rapport au modèle 12 Mpx de l’iPhone 16 Pro. Il permet un zoom optique 4x (équivalent 100 mm) tout en capturant des images en 48 Mpx.

Il prend également en charge un zoom 8x (équivalent 200 mm), limité à 12 Mpx. Apple précise que son capteur est 56 % plus grand, améliorant les performances en basse luminosité.

Parmi les technologies intégrées : Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur en 3D, autofocus, et conception en tétraprisme. Le zoom optique 8x peut être étendu à 40x en numérique.

Le grand-angle

Le capteur principal Fusion de 48 Mpx reste proche de celui de l’iPhone 16 Pro. Il permet de capturer des images en 24 Mpx ou 48 Mpx à 24 mm, et en 12 Mpx avec zoom 2x à 48 mm.

Il dispose d’une stabilisation optique de deuxième génération, de Focus Pixels sur 100 % de la surface et d’une ouverture f/1,78.

L’ultra grand-angle

Apple appelle ce capteur Fusion Ultra Wide. Il propose 48 Mpx, un champ de vision de 120°, une ouverture f/2,2 et une focale de 13 mm. Il permet des photos macro en 48 Mpx avec Hybrid Focus Pixels.

LiDAR et flash

Sur le côté du plateau photo se trouvent un scanner LiDAR et un flash True Tone adaptatif.

Autres fonctionnalités photo

Les iPhone 17 Pro intègrent toutes les technologies déjà introduites au fil des ans, comme :

Photonic Engine pour combiner les meilleurs pixels d’images haute résolution et optimisées pour la lumière.

pour combiner les meilleurs pixels d’images haute résolution et optimisées pour la lumière. Deep Fusion pour améliorer la texture et les détails en basse lumière.

pour améliorer la texture et les détails en basse lumière. Smart HDR 5 qui optimise contraste, luminosité et tons de peau.

qui optimise contraste, luminosité et tons de peau. Portraits avec Focus et contrôle de profondeur , activés automatiquement si une personne ou un animal est détecté.

, activés automatiquement si une personne ou un animal est détecté. Portrait Lighting avec différents effets (Naturel, Studio, Contour, etc.).

avec différents effets (Naturel, Studio, Contour, etc.). Mode Nuit, panoramas jusqu’à 63 Mpx, Styles photographiques (avec une nouvelle option Bright), photos et vidéos spatiales, ProRAW, correction d’objectif, stabilisation automatique et rafale.

Vidéo : encore plus professionnelle

Les iPhone 17 Pro permettent d’enregistrer des vidéos 4K Dolby Vision jusqu’à 120 fps. Avec un stockage externe, il est possible de capturer en ProRes 4K 120 fps et même en ProRes RAW. On retrouve aussi Apple Log 2 et la synchronisation vidéo Genlock.

La nouveauté Dual Capture permet de filmer simultanément avec la caméra avant et arrière, en 4K Dolby Vision à 30 fps.

D’autres fonctions sont toujours présentes : mode Cinématique, mode Action, enregistrement spatial avec audio 3D, vidéos macro, ralenti 1080p jusqu’à 240 fps, time-lapse, QuickTake, zoom numérique jusqu’à 15x, stabilisation cinématique et réduction du bruit du vent.

Nouvelle caméra frontale de 18 Mpx

Apple introduit un capteur frontal de 18 Mpx avec Center Stage, ouverture f/1,8 et stabilisation améliorée. Ce capteur carré capture plus de contenu dans le cadre et permet de prendre des selfies en portrait ou paysage sans tourner l’iPhone.

Le Dual Capture vidéo fonctionne aussi avec la caméra avant, permettant d’enregistrer une scène et sa propre réaction en même temps.

Différences avec les autres modèles

Seuls les iPhone 17 Pro bénéficient de ce système à trois caméras. L’iPhone 17 standard conserve un double objectif grand-angle et ultra grand-angle, tandis que l’iPhone Air se limite à un seul capteur, équivalent au grand-angle du 17 Pro.