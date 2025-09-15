Google dévoile « AI Plus », un nouvel abonnement pas cher pour l’IA

Google a lancé AI Plus, un nouvel abonnement destiné à rendre l’intelligence artificielle plus accessible à petit prix. Positionnée entre le niveau gratuit et l’abonnement AI Pro à 21,99 € par mois en France, cette offre intermédiaire permet un accès plus avancé à Gemini 2.5 Pro, avec une fenêtre de contexte étendue à 128 000 tokens, contre 32 000 pour le niveau gratuit. Les limites exactes de prompts quotidiens pour AI Plus n’ont pas encore été précisées, sachant qu’AI Pro en propose 100 et AI Ultra jusqu’à 500.

AI Plus inclut plusieurs outils avancés : Veo 3 Fast pour générer des vidéos haute qualité directement dans Gemini, Google Flow pour la création vidéo et Whisk, capable de transformer des images en vidéos. Les abonnés bénéficient aussi du panneau latéral Gemini dans Gmail, Google Docs et Sheets pour simplifier la rédaction d’e-mails ou de documents, ainsi qu’une utilisation étendue de NotebookLM. L’offre comprend enfin 200 Go de stockage Google One, partageable avec jusqu’à cinq membres de la famille.

Pays émergents

Cette offre cible d’abord les pays émergents, avec un lancement en Indonésie : AI Plus y est proposé à 75 000 roupies indonésiennes (3,89 €) par mois, avec une réduction de 50 % pendant six mois pour les nouveaux abonnés, tandis qu’AI Pro coûte 309 000 roupies (16,04 €). Google prévoit d’étendre AI Plus à d’autres marchés émergents, en maintenant un tarif inférieur à 20 euros.

En ciblant ces régions, Google cherche à démocratiser l’accès à l’IA tout en renforçant son écosystème, séduisant particulièrement les petites entreprises et les créateurs de contenu. Cette stratégie intermédiaire permet aux utilisateurs de bénéficier d’outils avancés sans le coût élevé des abonnements premium, tout en consolidant l’usage de ses applications dans le quotidien professionnel et créatif.