Apple réduit les options de stockage de l’iPhone 16 à seulement 128 Go

À la suite du lancement de la gamme iPhone 17 mardi dernier, Apple a discrètement mis à jour son offre d’iPhone 16. Le modèle standard n’est désormais proposé qu’en version 128 Go, au prix de 869 euros. Les options 256 Go et 512 Go ont été retirées du catalogue.

L’iPhone 16 Plus garde une option supplémentaire

L’iPhone 16 Plus conserve un peu plus de flexibilité en restant disponible en 128 Go et 256 Go, mais l’option 512 Go a elle aussi disparu.

Une stratégie marketing cohérente

Cette décision s’explique par la nouvelle politique de stockage d’Apple. Tous les iPhone 17 débutent désormais à 256 Go, ce qui aurait créé un chevauchement de gammes si Apple avait conservé cette capacité sur l’iPhone 16. En réduisant les choix, la marque pousse naturellement les utilisateurs qui ont besoin de plus de stockage à se tourner vers l’iPhone 16 Plus ou à passer directement à la gamme iPhone 17.

Simplification de la production et des stocks

En supprimant ces configurations, Apple rationalise sa gestion de la fabrication et de l’inventaire, tout en incitant à l’adoption de ses modèles les plus récents.

Les précommandes pour les iPhone 17, y compris le très fin iPhone Air, on ouvert le vendredi 12 septembre, avec une disponibilité prévue ce vendredi 19 septembre.