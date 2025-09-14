AirPods Pro 3 : quoi de neuf au niveau du design ?

Apple a légèrement revu le design des AirPods Pro 3, en modifiant notamment l’ajustement des embouts et en apportant quelques nouveautés au boîtier. Globalement, les AirPods Pro 3 ressemblent beaucoup aux AirPods Pro 2, mais il existe quelques différences à noter.

Un design d’écouteurs repensé

Apple a conçu les AirPods Pro 3 à partir de plus de 10 000 scans d’oreilles et 100 000 heures de recherche utilisateur.

L’architecture interne a été revue pour rendre chaque écouteur légèrement plus petit, tandis que la géométrie externe des embouts a été alignée au centre du corps afin d’améliorer la stabilité. En pratique, les embouts sont désormais orientés vers l’intérieur.

Cette nouvelle forme est pensée pour mieux s’adapter au canal auditif, offrant une meilleure isolation sonore et un maintien optimal lors des entraînements.

Changements de dimensions

Hauteur : identique aux AirPods Pro 2, la tige n’est pas plus courte.

Largeur : 19,2 mm contre 21,8 mm auparavant, donc plus fins.

contre 21,8 mm auparavant, donc plus fins. Profondeur : 27 mm contre 24 mm, donc un peu plus épais.

contre 24 mm, donc un peu plus épais. Poids : 5,55 g contre 5,3 g pour les AirPods Pro 2.

Un boîtier de charge plus grand mais allégé

Contrairement aux rumeurs, Apple n’a pas affiné le boîtier de charge des AirPods Pro 3. Il est en réalité plus grand que celui des AirPods Pro 2 :

Hauteur : 1,86 pouces (contre 1,78)

Largeur : 2,45 pouces (contre 2,39)

Profondeur : 0,86 pouces (contre 0,85)

Cependant, il est plus léger, avec 1,55 once contre 1,79 auparavant.

Le boîtier intègre désormais :

Un point d’attache pour dragonne.

pour dragonne. Un bouton capacitif pour l’appairage.

pour l’appairage. Une LED invisible, visible uniquement lorsque le boîtier est ouvert ou en charge.

Une autonomie différente

Les écouteurs eux-mêmes gagnent en autonomie, mais le boîtier perd en capacité. Apple annonce 24 heures d’écoute avec le boîtier, contre 30 heures pour les AirPods Pro 2.

Les AirPods Pro 3 peuvent être précommandés dès maintenant. Ils seront disponibles le 19 septembre au prix de 249 euros.