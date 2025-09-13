L’Apple Watch Ultra 3 offre l’autonomie la plus élevée jamais vue

L’Apple Watch Ultra 3 peut durer jusqu’à six heures de plus que l’Ultra 2 sur une seule charge, ce qui en fait la montre connectée Apple la plus endurante jamais produite, selon la marque.

Une autonomie nettement améliorée

Annoncée mardi lors de l’événement “Awe dropping” d’Apple, cette troisième génération de l’Apple Watch Ultra propose jusqu’à 42 heures d’autonomie en usage normal et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie.

L’Apple Watch Ultra 2 offrait 36 heures en usage normal et 72 heures en mode économie d’énergie.

Ce qu’Apple dit des performances de la batterie

Dans son communiqué, Apple met en avant :

« L’efficacité énergétique de l’écran LTPO3, du modem 5G et de la batterie plus grande permet une autonomie prolongée. Pour un usage quotidien, l’Apple Watch Ultra 3 offre jusqu’à 42 heures pour accompagner les utilisateurs pendant leurs entraînements, leurs courses ou leur journée. En mode économie d’énergie, elle continue de proposer jusqu’à 72 heures d’autonomie. Pour un suivi continu des entraînements en extérieur, l’Apple Watch Ultra 3 atteint désormais 20 heures d’autonomie en mode économie d’énergie avec GPS complet et relevés de fréquence cardiaque. »

Recharge rapide et disponibilité

Apple précise également qu’une recharge rapide de 15 minutes permet d’obtenir jusqu’à 12 heures d’autonomie.

La nouvelle Apple Watch Ultra 3 est proposée à partir de 899 €, disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une sortie officielle prévue le vendredi 19 septembre.