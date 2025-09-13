La gamme iPhone 17 intègre la puce N1 Wi-Fi 7 d’Apple et le Bluetooth 6

Les nouveaux iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max embarquent une nouvelle puce réseau conçue par Apple, baptisée N1.

Une puce réseau plus efficace et fiable

La puce N1 prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. En l’intégrant directement au matériel et aux logiciels de l’iPhone, Apple a pu améliorer son efficacité énergétique et renforcer sa fiabilité.

Selon Apple, la puce N1 améliore nettement la performance et la stabilité de fonctions comme Personal Hotspot et AirDrop. Elle remplace ainsi les puces réseau qu’Apple s’approvisionnait auparavant auprès de fournisseurs comme Broadcom.

Des améliorations côté connectivité

Wi-Fi 7 : déjà présent sur la génération iPhone 16.

: déjà présent sur la génération iPhone 16. Bluetooth 6 : une évolution par rapport au Bluetooth 5.3, offrant moins d’interférences dans les zones encombrées , une latence réduite , des cycles de veille optimisés pour prolonger l’autonomie , une meilleure prise en charge de l’audio multi-flux pour le son spatial , ainsi qu’une compatibilité accrue avec les aides auditives .

: une évolution par rapport au Bluetooth 5.3, offrant , une , des cycles de veille optimisés pour , une meilleure prise en charge de l’audio multi-flux pour le , ainsi qu’une compatibilité accrue avec les . Thread : déjà introduit sur l’iPhone 16, il permet de contrôler directement les objets connectés Thread dans une maison intelligente.

Une autonomie parmi les meilleures sur iPhone

Grâce à la puce N1 et à d’autres optimisations, la gamme iPhone 17 bénéficie de l’une des autonomies les plus longues jamais vues sur iPhone. Par exemple, l’iPhone 17 Pro peut tenir jusqu’à 39 heures en lecture vidéo.