iPhone Air : son poids en comparaison avec les autres modèles

Le nouvel iPhone Air est le plus fin jamais conçu par Apple, ce qui en fait aussi un modèle plus léger que les iPhone standards. Avec le passage du titane à l’aluminium sur les iPhone 17 Pro, on constate plusieurs différences notables dans les poids par rapport à la génération précédente.

Comparaison des poids iPhone 17 vs iPhone 16

iPhone Air : 165 g (5,82 oz)

: 165 g (5,82 oz) iPhone 17 : 177 g (6,24 oz)

: 177 g (6,24 oz) iPhone 17 Pro : 206 g (7,27 oz)

: 206 g (7,27 oz) iPhone 17 Pro Max : 233 g (8,22 oz)

: 233 g (8,22 oz) iPhone 16 : 170 g (6 oz)

: 170 g (6 oz) iPhone 16 Plus : 199 g (7,03 oz)

: 199 g (7,03 oz) iPhone 16 Pro : 199 g (7,03 oz)

: 199 g (7,03 oz) iPhone 16 Pro Max : 227 g (7,99 oz)

Un design ultrafin et plus léger

L’iPhone Air est 7 % plus léger que l’iPhone 17 et 34 % plus léger que l’iPhone 17 Pro Max. Grâce à son design ultrafin, il donne une impression de légèreté encore plus marquée et sera plus agréable à tenir longtemps en main.

Des écrans de tailles différentes

Malgré son poids proche de l’iPhone 17, l’iPhone Air embarque un écran plus grand de 6,5 pouces, contre 6,3 pouces pour l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro, et 6,9 pouces pour l’iPhone 17 Pro Max.