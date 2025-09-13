A19 vs A19 Pro : les différences entre les puces des iPhone 17

Apple a présenté les nouvelles puces A19 et A19 Pro pour la gamme iPhone 17, avec un total de trois variantes. L’iPhone 17 utilise la puce A19 classique, tandis que l’iPhone Air et les iPhone 17 Pro intègrent une version A19 Pro. Toutes sont fabriquées selon un procédé 3 nanomètres de nouvelle génération.

Trois variantes de puces

Les différences entre les modèles concernent surtout le GPU :

A19 (iPhone 17) : CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs

: CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs A19 Pro (iPhone Air) : CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs

: CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs A19 Pro (iPhone 17 Pro et Pro Max) : CPU 6 cœurs, GPU 6 cœurs

Des améliorations notables sur l’A19 Pro

Toutes les puces intègrent des Neural Accelerators dédiés à chaque cœur GPU, boostant les performances des tâches quotidiennes et des modèles d’IA locaux, comme Siri en local. On retrouve également un Neural Engine 16 cœurs mis à jour, un nouveau moteur d’affichage et un processeur d’image optimisé.

Apple affirme que l’A19 Pro dispose du CPU le plus rapide jamais intégré à un smartphone ainsi que du GPU le plus avancé. Les améliorations incluent :

une taille de cache de dernier niveau augmentée de 50 %

une meilleure bande passante en entrée

une prédiction de branchement optimisée

des taux de calcul accrus, une compression d’image unifiée et une deuxième génération de Dynamic Caching

Refroidissement et performances

Les modèles iPhone 17 Pro bénéficient d’une architecture thermique revue avec un système de refroidissement par chambre à vapeur. Combiné à la puce A19 Pro, cela permet un gain de 40 % en performances soutenues par rapport à l’A18 Pro de l’iPhone 16.

Mémoire vive

Côté RAM, Apple a intégré 12 Go dans l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro, tandis que l’iPhone 17 reste limité à 8 Go.