Les iPhone 17 et iPhone 17 Pro prennent en charge la recharge Qi2.2 à 25W

Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max peuvent se recharger jusqu’à 25W avec les chargeurs Qi2.2 de nouvelle génération. Cette norme améliorée aligne désormais les vitesses de recharge sur celles du MagSafe mis à jour l’an dernier.

MagSafe 2 et Qi2.2 : mêmes performances de recharge

Apple avait introduit le MagSafe 2 l’an dernier, permettant une recharge jusqu’à 25W sur les iPhone 16, iPhone 17 et iPhone 17 Pro. Désormais, grâce à Qi2.2, les utilisateurs pourront atteindre la même vitesse de recharge avec des chargeurs sans fil compatibles.

Accessoires en préparation

Les vitesses Qi2.2 nécessitent l’utilisation d’un chargeur certifié Qi2.2. Les premiers fabricants d’accessoires commencent à proposer de nouvelles solutions de recharge prenant en charge ce standard.

L’iPhone Air reste limité

Contrairement aux autres modèles, l’iPhone Air est limité à 20W via MagSafe et Qi2.2, ce qui l’empêche d’atteindre les vitesses de 25W offertes par les iPhone 17 et iPhone 17 Pro.