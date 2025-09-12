L’Apple Watch Series 11 bénéficie pour la première fois de 24 heures d’autonomie

L’Apple Watch Series 11 marque une étape importante avec la première augmentation notable de son autonomie, atteignant désormais 24 heures complètes.

Une évolution inédite depuis 2014

Depuis son lancement en 2014, l’Apple Watch affichait une autonomie dite « all-day » de 18 heures, conservée de génération en génération. Avec la Series 11, Apple brise ce plafond, tandis que la nouvelle Apple Watch SE 3 reste limitée à 18 heures.

Une autonomie améliorée sans changement matériel majeur

Cette hausse significative surprend d’autant plus que la Series 11 reprend le même boîtier et la même puce que la Series 10. Apple n’a pas détaillé les optimisations qui permettent d’atteindre cette autonomie prolongée.

Recharge rapide toujours au rendez-vous

L’Apple Watch Series 11 prend en charge la recharge rapide, permettant d’obtenir jusqu’à huit heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge.