L’iPhone Air limité à une recharge MagSafe de 20W

L’iPhone Air peut se recharger via MagSafe jusqu’à 20W, selon la page des spécifications techniques publiée par Apple pour ce nouveau modèle.

Des vitesses inférieures aux autres iPhone 17

Cette puissance est 5W plus lente que les 25W pris en charge par les autres modèles d’iPhone 17 (et les iPhone 16) avec les nouveaux adaptateurs MagSafe d’Apple.

L’iPhone Air est également limité à 20W avec Qi2, contre 25W avec Qi2.2.

Conditions pour la recharge rapide

Pour bénéficier de la recharge sans fil rapide, l’iPhone Air doit utiliser un chargeur MagSafe couplé à un adaptateur secteur de 30W ou plus.

En revanche, la recharge filaire via USB-C suffit avec 20W pour atteindre la vitesse de charge rapide, soit 50 % en 30 minutes.

MagSafe Battery et recharge sans fil

Avec la MagSafe Battery conçue pour l’iPhone Air, la recharge sans fil est limitée à 12W, sauf si la batterie est branchée pour offrir une recharge pass-through plus rapide.

Une batterie plus petite que les autres modèles

L’iPhone Air possède la plus petite batterie de la gamme iPhone 17, ce qui pourrait expliquer sa limitation en vitesse de recharge. Apple utilise une technologie de batterie à haute densité, qui pourrait également être un facteur de cette restriction.