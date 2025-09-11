Apple Watch : les alertes d’hypertension arrivent sur les anciens modèles

Apple a annoncé que sa nouvelle fonctionnalité de détection de l’hypertension, d’abord exclusive à l’Apple Watch Ultra 3 et à l’Apple Watch Series 11, sera prochainement déployée sur des modèles plus anciens.

Une disponibilité élargie avec watchOS 26

La détection de l’hypertension sera accessible sur les Apple Watch Series 9 et ultérieures, ainsi que sur les Apple Watch Ultra 2 et suivantes, grâce à watchOS 26.

Apple prévoit une autorisation de la FDA très bientôt, avec un lancement dans plus de 150 pays dès ce mois-ci.

Comment fonctionne la détection de l’hypertension

La fonctionnalité exploite le capteur optique de fréquence cardiaque pour analyser la réponse des vaisseaux sanguins sur des périodes de 30 jours.

Elle envoie ensuite une alerte lorsqu’elle détecte des signes persistants d’hypertension chronique.

Selon Apple, cette technologie a été développée grâce au machine learning et à des données issues de plus de 100 000 participants, puis validée dans des essais cliniques sur plus de 2 000 personnes.

Apple estime que cette fonctionnalité pourrait alerter plus d’un million de personnes atteintes d’hypertension non diagnostiquée dès la première année.

Recommandations pour les utilisateurs

Les utilisateurs recevant une alerte sont invités à contrôler leur tension pendant 7 jours à l’aide d’un tensiomètre tiers et à partager les résultats avec leur médecin, conformément aux recommandations de l’American Heart Association.

Lancement officiel

watchOS 26 sera disponible le 15 septembre, tandis que les nouvelles Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch Series 11 commenceront à être expédiées le 19 septembre.