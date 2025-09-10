Apple Watch Series 11 : détection de l’hypertension, Score de sommeil et plus encore

Apple a présenté hier l’Apple Watch Series 11, qui introduit la détection de l’hypertension, la nouvelle fonction Score de sommeil (Sleep Score), la connectivité 5G et bien d’autres améliorations.

Une meilleure résistance et un design raffiné

La Series 11 bénéficie d’un cristal avant Ion-X amélioré, offrant une résistance aux rayures 2x supérieure grâce à un nouveau revêtement en céramique conçu par Apple.

Les modèles en titane conservent un cristal avant en saphir.

Performances et connectivité

La montre intègre toujours la puce S10 de la Series 10, mais apporte pour la première fois la 5G sur les modèles cellulaires, garantissant un débit plus rapide et une meilleure couverture.

Une antenne cellulaire repensée couvre plusieurs bandes de fréquences et active simultanément deux antennes système, renforçant considérablement le signal, notamment dans les zones mal couvertes.

Une autonomie améliorée

L’Apple Watch Series 11 offre désormais 24 heures d’autonomie, contre 18 heures sur les générations précédentes. Elle prend aussi en charge la recharge rapide : 15 minutes suffisent pour 8 heures d’utilisation.

Détection de l’hypertension

La grande nouveauté santé est la détection de l’hypertension. La montre enverra une alerte si elle détecte des signes de pression artérielle élevée sur la durée.

Apple précise que le système ne détectera pas tous les cas, mais estime pouvoir alerter plus d’un million d’utilisateurs atteints d’hypertension non diagnostiquée dès la première année.

Le système exploite les données du capteur optique de fréquence cardiaque pour analyser la réaction des vaisseaux sanguins aux battements du cœur. L’algorithme fonctionne en arrière-plan, en examinant les données sur des périodes de 30 jours.

Un suivi du sommeil plus précis

Avec la fonction Score de sommeil, la Series 11 fournit un score global de sommeil et une analyse claire des éléments clés : durée du sommeil, régularité du coucher, nombre de réveils et temps passé dans chaque phase.

L’objectif est d’aider les utilisateurs à améliorer la qualité de leur repos grâce à des informations faciles à comprendre.

Prix, tailles et coloris

La Series 11 reste disponible en 42 mm et 46 mm, en version Wi-Fi seule ou cellulaire.

Les modèles en aluminium sont proposés en Gris sidéral, Or rose, Noir de jais et Argent.

sont proposés en Les boîtiers en titane poli existent en Naturel, Or et Ardoise.

Les prix débutent toujours à 449 euros, avec des précommandes déjà disponibles et une sortie prévue le vendredi 19 septembre.