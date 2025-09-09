Maquettes : les Galaxy S26 de Samsung ressembleront beaucoup à l’iPhone 17

Les futurs Galaxy S26 de Samsung pourraient adopter plusieurs éléments de design inspirés de la gamme iPhone 17, selon de nouvelles maquettes partagées par le leaker et journaliste Sonny Dickson.

Un design photo proche de l’iPhone 17 Pro

Une image publiée sur X par Dickson montre trois maquettes censées représenter les Galaxy S26, S26 Edge et S26 Ultra. Le plus grand changement concerne le S26 Edge, qui présente une large barre horizontale pour le module photo, s’étendant sur toute la largeur de l’appareil. Ce design rappelle fortement celui attendu pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, qui introduiront un module photo élargi similaire.

Les maquettes révèlent aussi que les S26 et S26 Ultra conservent une disposition verticale des objectifs, mais avec des îlots photo légèrement surélevés, rompant avec le design minimaliste des générations récentes. Le modèle Ultra garde sa configuration à quatre objectifs, tandis que le S26 Edge opte pour seulement deux capteurs avec flash adjacent, un choix qui évoque directement les futurs modèles iPhone 17 Air et Pro.

Vers une compatibilité Qi2 avec magnétisme

Autre détail visible : de grandes gravures circulaires au dos des maquettes, suggérant l’intégration de composants pour la recharge magnétique. Cela indiquerait que la série S26 serait compatible avec le nouveau standard Qi2, qui reprend le principe du MagSafe d’Apple.

L’adoption de ces aimants permettrait à Samsung de développer un écosystème d’accessoires magnétiques (chargeurs, supports, portefeuilles), marquant un tournant majeur après des années de recharge sans fil uniquement basée sur des bobines sans positionnement magnétique.

Une influence directe d’Apple

Apple dévoilera la gamme iPhone 17 lors de son événement “Awe dropping” ce soir, ce qui laisse penser que le revirement de design de Samsung est directement influencé par les changements attendus chez son concurrent.

La série Galaxy S26 devrait être présentée en février 2026.