Liquid Glass arrive : iOS 26, macOS Tahoe et plus à télécharger le 15 septembre

Apple a annoncé aujourd’hui lors de son événement “Awe Dropping” que iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, watchOS 26 et visionOS 26 seront disponibles pour le grand public à partir du lundi 15 septembre.

Un lancement avant les nouveaux iPhone et Apple Watch

Ces mises à jour logicielles arriveront cinq jours avant la sortie des nouveaux iPhone 17 et des nouvelles Apple Watch, prévue pour le vendredi 19 septembre. Les iPhone 17 seront livrés avec iOS 26, tandis que les Apple Watch embarqueront watchOS 26.

Liquid Glass, la grande nouveauté visuelle

Apple décrit ces mises à jour comme l’une des plus importantes de ces dernières années, principalement grâce au nouveau design Liquid Glass.

Cette interface, au rendu translucide et proche du verre, sera particulièrement visible dans iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe, mais s’étendra aussi aux autres systèmes. Elle transforme l’apparence générale : de l’écran verrouillé aux apps, en passant par l’écran d’accueil.

Parmi les changements, on retrouve :

des barres de navigation simplifiées ,

, des menus contextuels repensés ,

, et une expérience plus fluide et homogène.

Des nouveautés avec Apple Intelligence

Les nouvelles versions logicielles intègrent également des fonctions Apple Intelligence :