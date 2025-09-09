Apple annonce l’iPhone 17 avec écran de 6,3 pouces et support de ProMotion

Apple a dévoilé aujourd’hui l’iPhone 17, équipé d’un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces intégrant pour la première fois la technologie ProMotion sur un modèle non-Pro. L’iPhone 17 démarre à 969 euros.

Un écran plus fluide et plus résistant

L’écran propose un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, ainsi qu’un mode Always-On affichant l’heure, les widgets et les activités en direct. Il peut descendre jusqu’à 1 Hz pour économiser de l’énergie.

La protection Ceramic Shield 2 apporte une résistance aux rayures 3x supérieure à la génération précédente, tout en réduisant les reflets. L’écran atteint une luminosité maximale de 3 000 nits en extérieur, le niveau le plus élevé jamais atteint sur iPhone, avec un contraste 2x supérieur.

Une nouvelle caméra frontale Center Stage

Grande nouveauté, l’iPhone 17 intègre la caméra frontale Center Stage, décrite par Apple comme la « meilleure caméra frontale jamais conçue ». C’est le premier capteur carré sur iPhone, offrant un champ de vision élargi et une résolution allant jusqu’à 18 Mpx.

Il est désormais possible de prendre des photos et vidéos en portrait ou paysage sans avoir à pivoter le téléphone. Pour les photos de groupe, l’IA ajuste automatiquement le champ de vision et bascule d’une orientation à l’autre pour inclure tout le monde.

La caméra prend aussi en charge l’enregistrement vidéo 4K HDR ultra-stabilisé et introduit le Dual Capture, permettant de filmer simultanément avec la caméra avant et arrière.

Un système photo arrière entièrement en 48 Mpx

L’iPhone 17 est le premier modèle standard à intégrer un système photo arrière 100 % 48 Mpx. L’appareil principal inclut un téléobjectif optique 2x intégré, offrant la sensation d’avoir « deux caméras en une ».

Le nouvel ultra grand-angle de 48 Mpx capture jusqu’à 4x plus de détails que la génération précédente, améliorant à la fois les clichés larges et la photographie macro.

Les Styles photographiques bénéficient d’un traitement de nouvelle génération, plus précis sur les tons de peau et les contrastes. Un nouveau style Bright arrivera avec iOS 26 pour apporter plus de vivacité aux images.

Vidéo et audio repensés

La vidéo prend en charge le 4K à 60 fps en Dolby Vision, avec les modes Cinématique et Action. L’iPhone 17 capture désormais l’audio spatial pour une immersion totale, tandis que la fonction Audio Mix permet d’ajuster le son après coup pour mettre en avant les voix ou réduire les bruits d’ambiance.

Puce A19 et meilleures performances

Sous le capot, l’iPhone 17 est équipé de la puce A19, gravée en 3 nm. Son CPU 6 cœurs est 1,5x plus rapide que l’A15 Bionic, et son GPU 5 cœurs est 2x plus rapide. Chaque cœur GPU intègre des accélérateurs neuronaux pour la gestion des modèles d’IA générative en local.

Autonomie et recharge améliorées

L’iPhone 17 offre jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, soit 8 heures de plus que l’iPhone 16, grâce à l’efficacité de la puce A19 et d’un mode d’alimentation adaptatif qui apprend les habitudes d’usage pour économiser la batterie.

Côté recharge, il peut atteindre 50 % en seulement 20 minutes avec un adaptateur USB-C haute puissance.

Nouvelle puce réseau et connectivité avancée

Apple introduit aussi la puce personnalisée N1, qui prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, tout en améliorant les performances et la fiabilité de fonctionnalités comme Partage de connexion et AirDrop.

Stockage, couleurs et accessoires

L’iPhone 17 double sa capacité de base avec 256 Go, et propose aussi une option 512 Go. Il sera disponible en cinq couleurs : noir, lavande, brume, sauge et blanc.

Les modèles eSIM uniquement seront commercialisés dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, le Japon, le Mexique et les Émirats arabes unis.

Les précommandes débuteront le vendredi 12 septembre, pour une disponibilité le vendredi 19 septembre dans plus de 63 pays et régions, puis dans 22 pays supplémentaires le 26 septembre.

Apple a également présenté de nouveaux accessoires : une coque en silicone MagSafe déclinée en cinq couleurs, ainsi qu’une bandoulière fabriquée à partir de fils 100 % recyclés, proposée en 10 coloris.