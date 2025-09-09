Apple annonce l’Apple Watch SE 3 avec écran always-on, recharge rapide et plus encore

Pour la première fois en trois ans, Apple dévoile une nouvelle version de sa montre d’entrée de gamme : l’Apple Watch SE 3.

Un modèle abordable avec de grandes nouveautés

La nouvelle Apple Watch SE 3 intègre la puce S10, un écran always-on, un score de sommeil, la prise en charge du geste Double Tap, la mesure de la température au poignet pour des estimations rétrospectives de l’ovulation, la détection de l’apnée du sommeil, la recharge rapide, la 5G sur les modèles cellulaires, Siri sur l’appareil et de nombreuses autres améliorations.

Un nouveau Sleep Score pour mieux suivre son sommeil

Apple explique le fonctionnement de cette nouveauté ainsi :

« La qualité du sommeil est influencée par plusieurs facteurs, tels que la durée, la régularité du coucher, la fréquence des réveils et le temps passé dans chaque phase de sommeil. Avec le Sleep Score, l’Apple Watch aide à suivre chacune de ces catégories pour offrir un indicateur clair et facile à comprendre de la qualité du sommeil. Chaque matin, un score global est affiché dans l’app Sommeil, accompagné d’une analyse des éléments essentiels à améliorer. »

Prix et disponibilité

L’Apple Watch SE 3 est proposée en Starlight et Midnight, avec des boîtiers de 40 mm et 44 mm. Aux États-Unis, les prix débutent à 249 $. Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui, pour un lancement le vendredi 19 septembre.

Nouvelles fonctions avec watchOS 26

Avec watchOS 26, qui sera disponible dès le lundi 15 septembre, l’Apple Watch SE bénéficiera aussi de la nouvelle fonctionnalité Workout Buddy, propulsée par Apple Intelligence.