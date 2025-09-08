Samsung lance la Galaxy Tab S11 Ultra à 1 340 € avec un S-Pen repensé

Samsung a présenté sa nouvelle gamme de tablettes, avec les Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra. Nous avons pu découvrir rapidement ces modèles avant leur lancement officiel, ce qui permet déjà de les comparer aux iPad d’Apple.

Un design ultra-fin et léger

La Galaxy Tab S11 Ultra de 14,6 pouces est la tablette la plus fine et la plus légère jamais conçue par Samsung, avec seulement 5,1 mm d’épaisseur, soit la même finesse que l’iPad Pro 13 pouces. Elle est équipée d’un écran AMOLED 120 Hz avec revêtement antireflet, mais sans option mate de type nano-texture.

La Tab S11 standard dispose d’un écran 11 pouces 120 Hz. Les deux modèles atteignent une luminosité maximale de 1 600 nits. Samsung annonce aussi un processeur gravé en 3 nm, offrant de meilleures performances, une IA plus réactive et un multitâche plus fluide.

Caméras et stockage extensible

La Tab S11 Ultra embarque un double capteur arrière : un objectif grand-angle de 13 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. La Tab S11 classique se contente d’un capteur unique de 13 Mpx. Les deux modèles disposent d’une caméra frontale ultra grand-angle de 12 Mpx.

Samsung conserve le port microSD, permettant d’ajouter jusqu’à 2 To de stockage externe. Côté mémoire vive, la S11 embarque 12 Go de RAM, tandis que l’Ultra monte à 16 Go.

Un S-Pen totalement repensé

Les deux tablettes sont compatibles avec le nouveau S-Pen de Samsung, pensé pour offrir une expérience proche de l’Apple Pencil. Sa pointe conique prend mieux en charge les angles d’inclinaison, et son design hexagonal améliore la prise en main.

Autre nouveauté : le S-Pen n’utilise plus le Bluetooth. Plus besoin de le recharger manuellement : il se fixe sur la tablette pour une recharge automatique, à la manière de l’Apple Pencil.

DeX amélioré et intégration Gemini

Samsung a enrichi sa fonctionnalité DeX pour le multitâche. En mode étendu, la tablette devient un moniteur externe et permet de créer jusqu’à quatre espaces de travail personnalisés. Les utilisateurs peuvent déplacer des apps d’un écran à l’autre et profiter d’une meilleure fluidité multitâche.

La tablette intègre aussi Gemini Live, qui permet un partage d’écran en temps réel et des interactions visuelles avec Gemini. L’assistant peut exécuter des tâches dans différentes apps, tandis que les fonctionnalités Drawing Assist et Writing Assist apportent un soutien basé sur l’IA.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra sont disponibles dès aujourd’hui sur le site de Samsung. La Galaxy Tab S11 est proposée à partir de 960 €, tandis que la Galaxy Tab S11 Ultra démarre à 1 340 €.