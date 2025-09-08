PS5 Slim (châssis E) : Sony réduit le stockage, mais pas le prix

Une nouvelle PlayStation 5 Slim équipée du châssis E devrait arriver très bientôt, et selon les informations du leaker Billbil-kun, elle proposera moins de stockage que la version actuelle. Sony semble vouloir maintenir le prix de la console à 499 euros, sans nouvelle hausse, en ajustant ses caractéristiques techniques.

Depuis son lancement en 2020, la PS5 a connu plusieurs évolutions. Le modèle de base, doté de trois châssis différents, a laissé place en 2023 à la PS5 Slim, dite châssis D, qui a réduit la taille de la machine tout en augmentant le stockage interne de 825 Go à 1 To.

Segmenter la gamme

La prochaine révision, attendue pour le 13 septembre, marquerait l’arrivée du châssis E. Des documents déposés auprès du régulateur japonais avaient déjà révélé son existence en juin, sous la référence CFI-2100. Le modèle exact attendu est désormais identifié comme la CFI-2116.

La principale nouveauté concernerait la PS5 Slim Digital Edition, dont le stockage repasserait à 825 Go tout en conservant son prix de 499 euros. En revanche, la version standard équipée d’un lecteur de disques resterait dotée de 1 To. Cette différence viserait probablement à segmenter la gamme tout en évitant une inflation des tarifs.

Le lancement de ce nouveau modèle devrait dans un premier temps concerner l’Europe, en attendant une confirmation pour les autres régions. Pour les joueurs qui envisagent d’acheter une console rapidement, il peut donc être plus intéressant d’opter pour l’actuelle PS5 Slim châssis D, disponible chez Amazon, la Fnac, Boulanger ou encore d’autres distributeurs, afin de bénéficier d’1 To de stockage au même prix.