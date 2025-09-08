AirPods Pro 3 : deux versions prévues, avec ces différences

Apple s’apprêterait à lancer deux versions des AirPods Pro 3, entre 2025 et 2026, selon un leaker sur Weibo.

Un lancement imminent puis une variante haut de gamme en 2026

Hier, l’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple prévoyait de dévoiler les AirPods Pro 3 dès cette année, possiblement lors de l’événement “Awe dropping” qui aura lieu cette semaine.

Fait notable, Kuo précise qu’Apple introduirait dès 2026 une nouvelle déclinaison de ces AirPods Pro, ce qui serait inhabituel puisque la marque attend généralement trois ans entre deux grandes évolutions matérielles. Les AirPods Pro 2 avaient été présentés en septembre 2022 avec l’iPhone 14, puis légèrement actualisés en 2023 avec un boîtier USB-C et quelques ajustements.

Une version premium avec caméra infrarouge

Selon Kuo, la version 2026 intégrerait une caméra infrarouge miniature, capable de reconnaître des gestes de la main et d’améliorer l’expérience audio spatiale avec le Vision Pro.

Le leaker Instant Digital a confirmé cette information en précisant que ce modèle ne serait pas une nouvelle génération, mais plutôt une variante haut de gamme des AirPods Pro 3, commercialisée aux côtés du modèle standard. Apple procède déjà ainsi avec les AirPods 4, proposés en deux versions à 129 $ et 179 $.

Apple pourrait même aller jusqu’à supprimer les capteurs de pression sur cette version premium pour miser exclusivement sur les contrôles gestuels. Le prix dépasserait les 249 $ actuels des AirPods Pro.

Les nouveautés attendues sur les AirPods Pro 3

Tout indique qu’Apple présentera les AirPods Pro 3 lors de son événement iPhone 17 du mardi 9 septembre.

Ils devraient intégrer :

le suivi de la fréquence cardiaque , déjà inauguré sur les Powerbeats Pro 2 en 2025,

, déjà inauguré sur les Powerbeats Pro 2 en 2025, un boîtier de recharge plus compact ,

, une qualité sonore améliorée ,

, une réduction active du bruit optimisée ,

, d’autres évolutions logicielles et matérielles.