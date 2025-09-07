iPhone 17 & 17 Pro : les prix estimés avant l’événement Apple de mardi

À quelques heures de la présentation attendue de la gamme iPhone 17, un analyste a partagé de nouvelles estimations de prix pour les modèles à venir.

Selon 9to5Mac, voici les prévisions de Samik Chatterjee, analyste chez J.P. Morgan, pour le marché américain :

Modèle Prix de départ Modèle Prix de départ Évolution iPhone 16 799 $ iPhone 17 799 $ — iPhone 16 Plus 899 $ iPhone 17 Air 899–949 $ 0 à +50 $ iPhone 16 Pro 999 $ iPhone 17 Pro 1 099 $ +100 $ iPhone 16 Pro Max 1 199 $ iPhone 17 Pro Max 1 199 $ —

Une hausse de prix pour l’iPhone 17 Pro

Si ces estimations se confirment, le prix de départ de l’iPhone 17 Pro augmenterait de 100 $ par rapport à l’iPhone 16 Pro. Cependant, les rumeurs indiquent que le Pro démarrerait désormais avec 256 Go de stockage, contre 128 Go pour l’iPhone 16 Pro. L’augmentation serait donc liée à la suppression d’une configuration, et non à un simple ajustement tarifaire. Cela marquerait tout de même la fin d’une série de huit ans avec un modèle Pro à 999 $.

Des prix stables pour le modèle standard et le Pro Max

Bonne nouvelle pour les consommateurs : le modèle standard iPhone 17 et le haut de gamme iPhone 17 Pro Max devraient conserver leurs tarifs actuels.

L’iPhone 17 Air légèrement plus cher

Le tout nouvel iPhone 17 Air pourrait voir son prix de départ augmenter de 50 $ maximum par rapport à l’iPhone 16 Plus.

Apple face à la pression tarifaire

Apple a réussi à éviter les hausses de prix sur le marché américain depuis plusieurs années, malgré des rumeurs récurrentes. Mais comme le souligne l’analyste, « rien ne dure éternellement ». Les prix définitifs seront dévoilés lors de l’événement Apple du mardi 9 septembre.