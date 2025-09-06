L’iPhone 17 Pro arrive dans 3 jours : toutes les rumeurs

Le tout nouvel iPhone 17 Air devrait être la star de l’événement “Awe Dropping” d’Apple en septembre, mais l’iPhone 17 Pro n’est pas en reste. Plusieurs changements de design et nouvelles fonctionnalités sont attendus. Voici un récapitulatif de tout ce que l’on sait.

Design et couleurs

Les modèles iPhone 17 Pro conserveront les deux tailles de l’iPhone 16 Pro : 6,3 pouces et 6,9 pouces. L’avant restera inchangé, mais le dos du smartphone sera repensé.

Apple abandonnerait le cadre en titane pour un mélange aluminium-verre, réduisant l’aspect tout en verre. Des rendus suggèrent une zone vitrée autour du chargeur MagSafe et du logo Apple, le reste étant en aluminium pour plus de durabilité.

La bosse photo sera également redessinée : au lieu d’un carré sur le côté gauche, elle prendrait la forme d’une barre rectangulaire occupant presque toute la largeur. Les objectifs resteraient disposés en triangle à gauche, tandis que le flash et le capteur LiDAR seraient déplacés à droite. Le logo Apple pourrait être positionné plus bas.

Apple pourrait aussi revoir le système d’antennes, avec des lignes contournant le bloc photo pour améliorer la connectivité 5G. L’entreprise développe cette année ses propres puces Wi-Fi et Bluetooth, et ces ajustements pourraient optimiser leur efficacité.

Les modèles iPhone 17 Pro seraient légèrement plus épais (8,725 mm contre 8,25 mm), permettant d’accueillir une batterie plus grande.

Côté couleurs, plusieurs rumeurs évoquent une nouvelle teinte “orange”, qui ressemblerait davantage à du cuivre, plus audacieux que l’or traditionnel. On attend aussi un bleu foncé ainsi que les classiques noir, blanc et gris.

Écran

Les iPhone 17 Pro conserveraient l’écran OLED des modèles précédents, mais avec un verre protecteur plus résistant et antireflet. Cette nouveauté réduirait les reflets sans affecter la visibilité, et offrirait une meilleure résistance aux rayures et aux chocs.

Il ne s’agirait pas d’un écran nano-texturé comme sur les Mac et iPad, car l’iPhone conserverait une finition brillante. Ce traitement serait toutefois plus résistant que le Ceramic Shield utilisé sur l’iPhone 16 Pro.

Puce A19 Pro et performances

Apple a conçu une nouvelle puce A19 Pro, gravée en 3 nm par TSMC. Le gain de puissance ne serait pas spectaculaire, mais la puce offrirait plus de rapidité et d’efficacité que l’A18 Pro.

Pour améliorer la dissipation thermique, Apple utiliserait une batterie recouverte de métal et un système de refroidissement par chambre à vapeur, ce qui pourrait encore booster les performances.

Les modèles Pro passeraient aussi à 12 Go de RAM, contre 8 Go pour l’iPhone 16 Pro.

Batterie et recharge

Grâce à son design plus épais, l’iPhone 17 Pro pourrait embarquer une batterie de plus de 5 000 mAh pour la première fois. L’autonomie devrait donc s’améliorer.

Tous les iPhone 17 prendraient en charge le Qi 2.2, permettant une recharge à 25 W sur les accessoires compatibles. C’est la même vitesse que MagSafe, mais les fabricants d’accessoires devront lancer une nouvelle génération de chargeurs Qi 2.2.

Caméras

Le changement majeur concerne la photo. Pour la première fois, les trois objectifs passeraient à 48 mégapixels. Le téléobjectif serait amélioré, avec un zoom optique jusqu’à 8x (probablement réservé au Pro Max).

L’appareil principal pourrait bénéficier d’une ouverture ajustable, et Apple préparerait une fonction de double enregistrement vidéo permettant d’utiliser la caméra avant et arrière simultanément. La caméra frontale passerait à 24 mégapixels.

Apple pourrait également introduire la capture vidéo en 8K.

Prix

Les rumeurs sont partagées concernant les tarifs. Apple paie actuellement plus d’un milliard de dollars de droits de douane, un coût qui pourrait être répercuté sur les consommateurs.

Un léger surcoût de 50 $ est possible pour l’iPhone 17 Pro, mais en contrepartie, il pourrait démarrer avec 256 Go de stockage, contre 128 Go actuellement.