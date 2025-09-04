iPhone 17 : près de 70 % des utilisateurs américains prévoient de l’acheter

Une nouvelle enquête révèle que près de sept propriétaires d’iPhone sur dix aux États-Unis prévoient de passer à un iPhone 17, signe d’une forte demande avant la présentation prévue des appareils lors de la keynote d’Apple le 9 septembre.

La plateforme de comparaison de prix de smartphones SellCell a interrogé plus de 2 000 utilisateurs américains d’iPhone en août pour évaluer leur intention d’achat et leur fidélité à la marque avant l’événement d’Apple. Selon les données, 68,3 % des utilisateurs actuels d’iPhone ont l’intention d’acheter un modèle d’iPhone 17 dès son lancement, contre 61,9 % avant la sortie de l’iPhone 16 en 2024.

Les modèles Pro dominent les intentions d’achat

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max devraient concentrer l’essentiel des ventes initiales, représentant 38,1 % des intentions d’achat. Le modèle standard séduit 16,7 % des répondants, tandis que 13,5 % s’intéressent au tout nouvel iPhone 17 Air, attendu avec un design ultra-fin. Seuls 3,3 % des participants déclarent attendre spécifiquement un iPhone pliable, qu’Apple n’a pas encore lancé.

Satisfaction et critiques envers Apple

L’étude souligne que 72,9 % des utilisateurs se disent plus satisfaits de leur iPhone aujourd’hui que les années précédentes. Toutefois, 27,1 % estiment qu’Apple a « perdu son avantage » face aux fabricants concurrents.

Les principales motivations de l’upgrade

La durée de vie de la batterie arrive largement en tête des raisons d’un changement, citée par 53 % des répondants. Viennent ensuite :

les nouveaux designs et fonctionnalités (36,2 %)

les améliorations d’écran (34,3 %)

les mises à jour photo (28,1 %)

les avancées en matière d’IA et de logiciels (7,1 %)

Le prix reste l’obstacle majeur

Le coût constitue le frein principal, mentionné par 68,9 % des utilisateurs. La satisfaction vis-à-vis de l’iPhone actuel est aussi un facteur important, avec 71,7 % affirmant être contents de leur modèle. Une minorité cite l’intérêt pour les smartphones pliables (7,5 %), l’inconfort avec l’eSIM (6,6 %) ou l’envie de passer à Android (5,3 %).

La menace des pliables concurrents

Les pliables de Samsung et Google gagnent du terrain. Si Apple ne sort pas d’iPhone pliable d’ici 2026, 20,1 % des répondants envisageraient de passer chez Samsung et 10,2 % chez Google. Malgré tout, la fidélité reste élevée : 69,6 % déclarent vouloir rester chez Apple, quelle que soit la concurrence.

Minceur contre autonomie

Interrogés sur leurs priorités, 47,5 % des participants accepteraient une autonomie réduite pour un design plus fin, tandis que 29,7 % rejettent totalement l’idée des smartphones ultra-fins.

Apple Intelligence divise les utilisateurs

44 % des propriétaires d’iPhone considèrent Apple Intelligence comme une fonctionnalité très importante, mais 33 % déclarent qu’elle ne compte pas pour eux. À la question « Quelle entreprise est leader en IA ? », 44 % citent Apple, contre seulement 6,6 % pour Samsung et Google. Dix pour cent estiment qu’aucune marque ne domine actuellement.

L’impact d’une hausse des prix

Une augmentation significative des prix pourrait ralentir les ventes : 36,8 % retarderaient leur achat, 29,2 % décideraient en fonction du montant de la hausse, et seuls 34 % procéderaient à l’achat dans tous les cas.

L’enquête a été réalisée en ligne en août 2025 auprès d’un échantillon de plus de 2 000 adultes américains possédant un iPhone. La gamme iPhone 17 devrait être annoncée le mardi 9 septembre.