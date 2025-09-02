Steam impose la vérification d’âge par carte de crédit pour les jeux “matures” au Royaume-Uni

Pour se conformer à l’Online Safety Act du Royaume-Uni, Valve impose désormais aux utilisateurs britanniques de vérifier leur âge via une carte de crédit pour accéder aux jeux et pages classés « contenu mature » sur Steam. Cette mesure s’applique également aux hubs communautaires, rendant impossible l’accès sans carte valide.

Contrairement à Reddit, Discord ou Bluesky qui utilisent la reconnaissance faciale et les selfies, Valve a privilégié la carte bancaire, jugeant ce mécanisme plus respectueux de la vie privée. L’entreprise estime aussi que ce procédé limite le partage de compte entre plusieurs personnes.

Au Royaume-Uni, seuls les adultes de plus de 18 ans peuvent obtenir une carte de crédit. Valve délègue donc la responsabilité de la vérification aux banques, évitant de gérer elle-même la collecte et le traitement de données sensibles.

Problème d’accessibilité

Cependant, cette approche pose un problème d’accessibilité : les utilisateurs qui n’ont pas de carte de crédit n’ont aucune alternative pour accéder aux contenus matures. La question des cartes de débit reste floue, certains affirmant qu’elles fonctionnent, d’autres non.

Cette décision s’inscrit dans un contexte où les solutions de vérification d’âge mises en place par d’autres plateformes ont montré leurs limites.

Par le passé, des utilisateurs avaient réussi à contourner les selfies obligatoires de Discord et Reddit grâce à des astuces comme l’utilisation du mode photo du jeu Death Stranding. Même si ces failles ont depuis été corrigées, Valve cherche à proposer une méthode plus difficile à manipuler.

L’initiative reflète un mouvement plus large dans l’industrie du jeu vidéo et des services en ligne. Microsoft déploie déjà une vérification similaire sur Xbox au Royaume-Uni, qui deviendra obligatoire en 2026.

Si l’objectif affiché est de mieux protéger les mineurs, ces mesures soulèvent des interrogations sur leur efficacité réelle et leur impact sur l’accès légitime aux contenus numériques. Pour les joueurs britanniques, la carte de crédit devient désormais un passage obligé pour profiter pleinement de Steam.