Google Pixel 10 : toutes les nouvelles fonctionnalités IA

Google a récemment présenté ses Pixel 10, et même si le matériel a été amélioré, l’accent a surtout été mis sur l’intelligence artificielle. Les Pixel 10 intègrent de nombreuses fonctionnalités IA inédites, en plus de celles introduites ces dernières années.

Certaines sont déjà présentes sur l’iPhone, d’autres restent exclusives aux Pixel.

Magic Cue et Daily Hub

Magic Cue affiche automatiquement des informations pertinentes et suggère des actions. Par exemple, il peut montrer les détails d’un vol lors d’un appel à une compagnie aérienne, ou préparer une photo si un ami la demande.

Daily Hub s’appuie sur Magic Cue pour créer un flux personnalisé comprenant événements à venir, recommandations musicales et centres d’intérêt.

Transcriptions et journal IA

La fonction Take a Message de l’app Téléphone génère des transcriptions en temps réel pour les appels manqués ou refusés.

Pixel Journal propose des prompts d’écriture générés par IA pour accompagner la réflexion et détecter des tendances au fil du temps. Apple propose déjà une app Journal, mais avec moins d’automatisation.

Traduction et communication

Voice Translate traduit les appels en direct dans la voix de chaque interlocuteur. Contrairement à la Traduction en direct d’Apple, cette version imite la voix des participants. Elle gère aussi plus de langues, dont l’espagnol, le japonais, le portugais ou l’indonésien.

Avec Gemini Live, les conversations avec l’IA deviennent plus naturelles grâce à une voix plus humaine (intonation, rythme, accent). L’assistant peut aussi ralentir ou accélérer son débit selon la demande.

Améliorations photo et vidéo

Camera Coach guide l’utilisateur en temps réel pour optimiser lumière et cadrage.

Auto Best Take sélectionne la meilleure photo de groupe parmi 150 images analysées.

Add Me a été amélioré pour insérer automatiquement le photographe dans un cliché collectif.

Les vidéos IA permettent de générer un film à partir d’une simple description textuelle.

Gemini et applications intégrées

Visual Guidance pour Gemini Live met en avant des éléments à l’écran pour donner un contexte visuel dans ses réponses.

Gboard gagne des outils d’écriture avec correction et réécriture en différents styles.

Google Photos permet désormais un montage photo via conversation.

NotebookLM, l’assistant de recherche IA, s’intègre aux captures d’écran et à l’app Dictaphone, proposant d’ajouter directement des notes et transcriptions.

Enfin, le Tensor G5 exécute en local le nouveau modèle Gemini Nano, offrant plus de rapidité et de confidentialité.

Les Pixel 10 sont disponibles en précommande dès maintenant, avec un lancement prévu plus tard ce mois-ci. De son côté, Apple dévoilera ses iPhone 17 le 9 septembre.