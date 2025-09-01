iPhone 17 : deux nouvelles couleurs semblent se confirmer

Apple proposera l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max dans une nouvelle couleur orange, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un iPhone 17 Pro en finition cuivrée

Dans sa newsletter Power On, Gurman affirme que la nouvelle teinte du Pro sera un orange aux reflets cuivrés. Plusieurs rumeurs avaient déjà évoqué cette couleur inédite, et des maquettes factices ont circulé montrant les déclinaisons prévues pour les modèles haut de gamme : noir, blanc, bleu foncé, et désormais orange.

Jusqu’ici, Apple a privilégié des teintes sobres pour ses modèles Pro en titane. L’iPhone 16 Pro, par exemple, est disponible en Titane naturel, Titane blanc, Titane noir, ainsi qu’une édition spéciale Titane désert. Avec le passage à une conception mêlant verre et aluminium pour l’iPhone 17 Pro, l’arrivée de nouvelles couleurs paraît logique.

Un iPhone 17 Air en bleu très clair

En plus du Pro, Gurman annonce que le nouvel iPhone 17 Air – qui remplacera l’iPhone 16 Plus – sera proposé en bleu clair inédit.

Ce coloris a été évoqué à plusieurs reprises, notamment par le leaker chinois Fixed Focus Digital, qui estime qu’il jouera un rôle central dans la stratégie marketing d’Apple. Ce bleu extrêmement pâle serait même capable d’apparaître presque blanc en faible luminosité, une première pour Apple.

Un lancement prévu dès septembre

Apple n’a pas encore confirmé d’autres coloris pour la gamme, mais c’est la première fois que Gurman évoque explicitement l’orange et le bleu clair, ce qui renforce la crédibilité de ces rumeurs.

La série iPhone 17 sera dévoilée très bientôt : l’événement Apple est attendu le mardi 9 septembre, avec des précommandes dès le 12 septembre et une sortie en boutique prévue pour le 19 septembre.