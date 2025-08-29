Nothing épinglé pour publicité trompeuse avec les photos de son Phone 3

Nothing a été rattrapé par une polémique embarrassante après avoir présenté comme des clichés pris avec son Phone 3 des photos issues en réalité de banques d’images. Cinq visuels – une cage d’escalier en spirale, un phare de voiture, un verre, une fenêtre et un portrait de femme – étaient affichés sur les modèles de démonstration en magasin, accompagnés du slogan : « Jugez par vous-même. Voici ce que notre communauté a capturé avec le Phone 3 ».

Le message suggérait que ces images provenaient directement du smartphone, alors qu’elles étaient en fait disponibles sous licence sur la plateforme Stills.

Controverse

Un photographe, qui a souhaité garder l’anonymat, a confirmé à The Verge que son image avait été utilisée sans lien avec le Phone 3. Les métadonnées EXIF prouvent qu’elle date de 2023, soit deux ans avant la sortie du smartphone.

De son côté, Roman Fox, auteur du cliché du phare de voiture, a déclaré à Android Authority que sa photo avait été capturée avec un Fujifilm XH2s en 2023, et vendue via Stills, avant d’être exploitée par Nothing.

Face à la controverse, Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, a parlé d’une « erreur regrettable » sur X (ex-Twitter), assurant qu’il n’y avait « aucune intention malveillante ».

Selon lui, ces images n’étaient que des éléments provisoires destinés aux maquettes des modèles de démonstration, quatre mois avant la mise en production. Elles devaient être remplacées par de véritables échantillons photo, mais certains terminaux n’auraient pas été mis à jour. La société affirme travailler à résoudre ce problème.

L’incident rappelle des précédents impliquant Nokia, Samsung ou Huawei, déjà critiqués pour avoir présenté de fausses images comme démonstrations des capacités de leurs appareils photo. Nothing, qui s’était jusque-là distinguée par des campagnes authentiques mettant en avant des clichés réellement capturés par ses smartphones, voit ici sa crédibilité mise à mal. L’affaire souligne aussi les risques liés à une communication brouillonne, surtout dans un marché où l’appareil photo constitue un argument central de vente.