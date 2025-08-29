Les Game Pass Core et Standard vont récupérer le Xbox Cloud Gaming

Le Game Pass s’apprête à évoluer, et cette fois il ne s’agit pas d’une hausse de prix. Microsoft a en effet commencé à tester, via son programme Xbox Insider, l’intégration du Xbox Cloud Gaming dans les abonnements Game Pass standard et Game Pass Core.

Jusqu’à présent, seule la formule Ultimate donnait accès au jeu en streaming depuis le cloud, sans téléchargement local. Ce changement marque donc une ouverture majeure : tous les abonnés au Game Pass pourraient bientôt profiter de cette fonctionnalité, quelle que soit leur formule.

Refonte

Si une éventuelle augmentation tarifaire n’est pas encore confirmée, l’extension du service aux offres inférieures laisse penser à une refonte plus large de l’écosystème Xbox.

Parallèlement, les abonnés standard et Core auront aussi la possibilité de lancer les versions PC Play Anywhere de leurs jeux Xbox. Un petit panel de 5 à 6 titres est actuellement en test auprès des Insiders, avant un déploiement plus vaste. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de Microsoft, qui mise sur la flexibilité et la convergence entre console et PC.

Elle apparaît aussi en cohérence avec l’arrivée des futures ROG Ally Xbox Edition, des consoles portables Windows qui ne pourront exécuter les jeux Xbox que s’ils disposent du label Play Anywhere. Pour les titres qui ne sont pas compatibles, les joueurs devront soit les racheter sur Steam ou Epic Games Store, soit se tourner vers le cloud gaming — désormais accessible au-delà de l’Ultimate.

En ouvrant son service de cloud et en renforçant la compatibilité PC, Xbox semble vouloir fidéliser son audience tout en préparant un avenir où la frontière entre hardware et service s’efface de plus en plus.