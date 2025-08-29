De l’iPhone 17 Air à l’iPhone 20 : la feuille de route du redesign d’Apple

Apple prévoit de changer radicalement le design de l’iPhone d’ici 2027, pour marquer le 20e anniversaire du smartphone avec un iPhone 20 totalement repensé. Voici à quoi s’attendre au cours des prochaines années.

2025 : l’iPhone 17 Air, le plus fin jamais conçu

En 2025, Apple lancera l’iPhone 17 Air, une version beaucoup plus fine de l’iPhone. Les rumeurs indiquent une épaisseur de seulement 5,5 mm, ce qui en ferait l’iPhone le plus mince de l’histoire.

Pour atteindre une telle finesse, Apple privilégie le design au détriment de certaines caractéristiques. L’iPhone 17 Air devrait ainsi intégrer un seul capteur photo et offrir une autonomie réduite, en raison de l’utilisation d’une batterie plus fine. Mais ce nouveau format marque le début de la transition d’Apple vers des smartphones ultra-minces.

2026 : le premier iPhone pliable

L’année 2026 verra arriver la plus grande évolution jamais connue par la gamme : le premier iPhone pliable. Comme l’a rapporté Bloomberg et confirmé l’analyste Ming-Chi Kuo, l’appareil se pliera comme un livre, avec :

un écran extérieur de 5,5 pouces ,

, un écran intérieur de 7,8 pouces une fois ouvert.

Apple travaille à réduire au maximum la marque de pliure, afin que l’appareil ressemble à une seule plaque de verre. Déplié, il serait encore plus fin que l’iPhone 17 Air, avec une épaisseur comprise entre 4,5 et 4,8 mm, et 9 à 9,5 mm une fois fermé.

Des compromis seront nécessaires : pas de Face ID mais un Touch ID, et un double capteur photo arrière seulement. En revanche, deux caméras frontales seraient intégrées, une pour l’usage fermé et une pour l’usage ouvert.

Ce modèle pliable sera vendu aux côtés de la gamme iPhone 18 plus classique.

2027 : l’iPhone 20 pour le 20e anniversaire

Pour fêter les 20 ans de l’iPhone en 2027, Apple prépare un modèle d’exception. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne sera pas pliable.

L’iPhone 20 devrait embarquer un écran incurvé qui enveloppe totalement l’appareil, sans bordures, sans tranches visibles et sans encoche. En clair, il s’agira d’un iPhone tout en verre, une seule pièce sans interruption visuelle.

Apple prépare le terrain avec les iPhone 17 et 18, mais aussi grâce au nouveau design Liquid Glass introduit avec iOS 26, qui reflète déjà cette vision futuriste.